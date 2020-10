Onderzoek: belager koosjer restaurant HaCarmel had terroristisch motief

Een Israelische vlag steekt uit het raam van het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg, nadat een man het raam heeft ingeslagen. Beeld Peter de Jong/AP

Woensdagochtend diende de pro-formazaak. De rechtbank besliste dat A. in het Pieter Baan Centrum (PBC) moet worden geplaatst voor nieuw onderzoek. Het NTA-onderzoek is in opdracht van justitie gedaan door een theoloog en een cultureel antropoloog gespecialiseerd in islamitisch extremisme.

“De conclusies van het rapport liegen er niet om,” aldus de officier van justitie. De verdachte is volgens het rapport geradicaliseerd en heeft extremistische denkbeelden. “Er is sprake van een radicaliseringsproces en een extremistische ideologie. Zijn politieke denken wordt gekenmerkt door vijanddenken.”

“Door zijn verleden als getraind en geoefend militair bij een terroristische groepering is hij jarenlang vertrouwd met extremistische denkkaders. Hij wordt getriggerd door dromen en specifieke symbolen.”

Op A.’s telefoon zijn foto’s en videofragmenten aangetroffen. Hij zegt daarin dat hij de strijd nooit verlaten heeft. Er wordt gesproken over wapens en martelaar worden. Er zijn beelden van A. waarin hij schietbewegingen maakt en een gevechtshouding aanneemt, begeleid door Arabische muziek.

“De Joodse samenleving wordt hierdoor vrees aangejaagd,” aldus het OM.

A. geeft aan geen spijt te hebben van zijn handelen. Hij heeft onlangs met een biljartbal in zijn hand een gevangenismedewerker met Joodse achtergrond bedreigd. A.: “Moet ik geplaatst worden in PBC? Ik weet het niet.”

De zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden.