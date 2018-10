Onderzoek babbeltrucs leidt tot zeven aanhoudingen

De bezorger hield de pinpas bij de telefoon waarna de oudere de pincode intikte. De verdachten wisselden snel de pinpas met een andere pinpas van dezelfde bank. Zo werden pinpas en pincode ontvreemd. In de 65 zaken werden in totaal duizenden euro's gestolen.



Veroordelingen

Bij het onderzoek kwam de politie zeven Amsterdammers op het spoor. In Utrecht werden twee van hen op heterdaad aangehouden en een ander kon in Slotermeer in de kraag worden gevat door de oplettendheid van een beoogd slachtoffer.



De zeven verdachten zijn zeven Amsterdammers van 14 tot 40 jaar oud. Drie van hen zijn al veroordeeld, twee verdachten wachten hun proces in vrijheid af. De zaak tegen twee anderen is geseponeerd door het gebrek aan bewijs.