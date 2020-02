Onderzoek Amsterdamse rol in slavenhandel opmaat naar excuses

De Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdag een volgende stap gezet richting excuses voor het slavernijverleden.

Wetenschappers kunnen beginnen met hun onderzoek naar de rol die de gemeente heeft gespeeld bij de slavenhandel. Dit onderzoek moet de opmaat zijn voor excuses, uitgesproken door burgemeester Femke Halsema, op 1 juli 2020 bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Amsterdam is dan de eerste gemeente die excuses uitspreekt.

“Het is tijd om excuses aan te bieden,” zei Mourad Taimounti van Denk. “Nog altijd worden bepaalde groepen niet gezien als volwaardige mensen. Dat is een rechtstreeks gevolg van het slavernijverleden. Sociale gelijkwaardigheid begint bij erkenning.”

Het initiatief voor deze excuses is genomen door zeven fracties in de gemeenteraad: Denk, GroenLinks, Bij1, ChristenUnie, PvdA, D66 en de SP. De raad heeft woensdag ingestemd met hun initiatiefvoorstel.

“We moeten onder ogen zien dat we niet waren wie we denken dat we waren,” aldus Simion Blom (GroenLinks). “Dat leidt tot ongemak. Maar een volwassen samenleving vereist dat we ons gemakkelijk voelen bij ongemakkelijke gesprekken.”

Het onderzoek naar de rol van de gemeente bij de slavenhandel staat onder leiding van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Dit moet leiden tot een bundel van essays over de rol en invloed van de stad Amsterdam bij de internationale slavenhandel. Uit onderzoek van de Leidse historicus Karwan Fatah-Black bleek vorig jaar dat de gemeente Amsterdam als een van de eigenaren van de Sociëteit van Suriname, een belangrijke spil was in de slavenhandel.

Vrome onzin

Forum voor Democratie en CDA zijn tegen excuses. VVD wil eerst het onderzoek afwachten. “Zonder ook maar iets af te doen aan gruwelijkheden, zien wij geen noodzaak tot formele excuses,” zegt Diederik Boomsma (CDA). “Slavernij ligt ver in het verleden en mij is niet duidelijk wie onze excuses moet aanvaarden.”

Hij steunt wel het nadere onderzoek naar het slavernijverleden. Forum voor Democratie spreekt van een ‘schadelijke politisering van onze geschiedenis’, met een verdeling van daders tegenover slachtoffers. “Excuses verdelen,” aldus fractievoorzitter Annabel Nanninga. “Wat een vrome onzin.”

Wethouder Rutger Groot Wassink zei ‘grote zorgvuldigheid te willen betrachten’. De uiteindelijke keuze om excuses te maken is aan het college, voor wat het toenmalige college heeft gedaan.

In Nederland heeft de Raad van Kerken in 2013 excuses aangeboden. De overheid heeft dat nooit gedaan. Het kabinet sprak eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer ‘diepe spijt en berouw’ uit. Dat is een stap verder dan de ‘diepe spijt, neigend naar berouw’, die het kabinet in 2001 had, maar excuses zijn het niet.