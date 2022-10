Onderzoek: Amsterdamse mbo’ers gebruiken minder drugs en andere genotmiddelen

Het aantal gebruikers van lachgas is weliswaar afgenomen, maar het aantal zware gebruikers is toegenomen. 'Die gebruiken geen lachgaspatronen meer, maar litertanks met lachgas,' aldus een medewerker van Jellinek. Beeld ANP

“Het was door corona weer een gek jaar, dat 2021,” zegt Ton Nabben, drugsonderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam. Al sinds 1993 brengt Nabben trends in het Amsterdamse drugsgebruik in kaart, maar het is voor het eerst dat de drugsonderzoeker de term ‘bummer of love’ heeft gebruikt. Daarmee verwijst hij naar ‘summer of love’ die vorig jaar werd verwacht. De zomer van 2021 werd echter een omgekeerde herbeleving van die Amerikaanse zomer van 1967: bijna niks te doen, in plaats van muziekfestivals met gelijkgestemden, vrije liefde en drugs.

Niet dat de pandemie alle drugsgebruik aan banden legde. In tegenstelling tot het xtc-gebruik – zie kader – nam het cokegebruik nauwelijks af, stelde Nabben over het coronajaar 2020 al vast. Mensen organiseerden bijvoorbeeld thuisfeestjes, waar naast drank ook coke op tafel kwam. De term ‘sofasnuivers’ was geboren.

Verder bleken sommige mensen juist meer te gaan blowen of drinken tijdens de lockdowns. Ook hallucinerende middelen als paddo’s en lsd kwamen iets meer in trek. “Maar het effect van de pandemie op het drugsgebruik verschilt erg per subgroep en per individu,” aldus Nabben.

In de Antenne van 2021 is ook het gebruik van genotmiddelen onder studenten van het Amsterdamse middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde gekomen. Via anoniem ingevulde vragenlijsten – 6 procent van de 30.000 leerlingen deed mee – bleek dat het gebruik van genotmiddelen in die groep fors is afgenomen in vergelijking met een eerdere meting uit 2016. Zo waren er vorig jaar fors minder rokers (24 procent versus 35 procent), drinkers (48 procent versus 65) en lachgasgebruikers (14 procent versus 21).

Goed nieuws, toch?

“Ja, over het algemeen wel, ja,” zegt Jacqueline Krouwel, die als preventiewerker van Jellinek voorlichting geeft over middelengebruik op roc’s en andere mbo-opleidingen. Het is echter de vraag wat de gedaalde cijfers precies zeggen. Mogelijk heeft de pandemie slechts voor een tijdelijke teruggang gezorgd. Zo wordt rookgedrag mede beïnvloed door sociale normen, maar die veranderden vorig jaar vanzelfsprekend vanwege de schoolsluitingen.

Ook bij het gedaalde lachgasgebruik plaats Krouwel een kanttekening. “Het aantal gebruikers is weliswaar afgenomen, maar het aantal zware gebruikers is toegenomen. Die gebruiken geen lachgaspatronen meer, maar litertanks met lachgas. Zo kunnen ze een nacht doorhalen met wel honderd ballonnetjes, terwijl je er uit een gaspatroon maar eentje haalt. Meer zwaar gebruik leidt tot meer lichamelijke schade.”

Verder is de groep blowers in vijf jaar tijd nauwelijks afgenomen: 22 procent versus 20. In de wetenschap dat mbo’ers vaker psychische klachten melden dan het Nederlandse gemiddelde – 1 op de 3 versus 1 op de 5 – en dat 1 op de 20 studenten afhaakt, vindt Krouwel dat niet per se geruststellend. “12 procent blowde ook tijdens schooltijd. Dat kan wijzen op problematisch gebruik, al zijn daar geen eenvoudige conclusies over te trekken.”