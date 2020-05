Onderzoek: Amsterdammers volgen maatregelen, behalve handen wassen

De Amsterdammer houdt zich keurig aan de voorgeschreven coronamaatregelen. Afstand houden? Makkie. Geen handen schudden? Eitje. Alleen handen wassen blijkt een probleem.

Dat geven de Amsterdammers althans zelf aan in een landelijk onderzoek, uitgevoerd door het RIVM en de GGD’s. Bijna 90.000 Nederlanders vulden tussen 20 en 24 april een vragenlijst in, waaronder 4485 mensen uit Amsterdam.

Amsterdammers houden zich naar eigen zeggen goed aan de maatregelen. Bijna alle respondenten, 99,5 procent, geeft bijvoorbeeld aan geen handen te schudden. Zo’n 90 procent van de deelnemers aan het onderzoek gaat niet op bezoek bij iemand met een ‘kwetsbare gezondheid’ en meer dan 95 procent ontvangt niet meer dan drie mensen op bezoek. Daarmee ligt Amsterdam telkens in lijn met de landelijke gemiddelde.

Op één punt blijven de Amsterdammers duidelijk achter: ze wassen minder hun handen. Ongeveer 31 procent geeft aan meer dan tien keer per dag de handen te wassen – zo’n tien procent minder dan gemiddeld in Nederland. Wel reinigt zo’n driekwart van de Amsterdammers bij thuiskomst de handen. Dat is dan weer beter dan het landelijke cijfer.

Draagvlak groot

Hoewel de Amsterdammers het dus soms wat laten afweten qua handhygiëne, is het draagvlak voor veel van de coronamaatregelen groot. ‘Niet op bezoek gaan bij ouderen’ was de slechtst scorende maatregel onder de Amsterdammers, en ook dat voorschrift kon alsnog op steun van bijna 77 procent van de respondenten rekenen.

De respondenten denken bovendien dat zij dit gedrag ook op lange termijn volhouden. Deelnemers van de enquete zien zich ook over een paar maanden nog wel niezen in hun elleboog of handen schudden vermijden, zo geven zij aan.

Op Hemelvaartsdag was het in Amsterdam al een stuk drukker dan toen de vragenlijst werd ingevuld. Beeld ANP

Bedenkingen

Maar bij de beperkingen op sociaal vlak hebben de Amsterdammers hun bedenkingen. Prima om ook over een paar maanden een papieren zakdoek te gebruiken, maar zoveel mogelijk thuisblijven is andere koek. Driekwart van de respondenten vond dat bij het invullen een goed idee, maar slechts zo’n 33 procent verwacht dat tot en met oktober vol te houden.

Juist dat soort maatregelen wegen het zwaarst en hebben het grootste effect op de gesteldheid van de Amsterdammers. Een forst aantal respondenten – 38 procent in Amsterdam, tegen 33 procent landelijk – geeft aan te kampen met ‘somberheidsklachten’. Het percentage Amsterdammers dat last zegt te hebben van angst, stress en eenzaamheid ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde.