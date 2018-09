Onderzoek: ambtelijke tweestrijd remt aanpak van drukte

Eigenlijk wilde Tom Jakobs voor zijn afstudeerscriptie onderzoek doen naar de plannen om toeristen over de stad te spreiden. Ambtenaren werkten graag mee aan zo'n onderzoek door de student Toerisme en Duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit. Wellicht konden ze er hun voordeel mee doen.



Jakobs werd uitgenodigd voor een heisessie die moest leiden tot concrete plannen. Dit doel is nooit bereikt. "De bijeenkomst verliep chaotisch, de discussie ging alle kanten op," zegt Jakobs.



Schadelijk of kansen

Tot zijn verbazing zag hij dat de ambtenaren eigenlijk nog niet zo ver waren om het over spreiding van toerisme te hebben. De discussie ging vooral over de vraag of massatoerisme schadelijk is of juist economische kansen biedt.



"Het spreidingsbeleid dat de politiek wil inzetten tegen het toerisme kon onder ambtenaren niet rekenen op draagvlak," aldus Jakobs. Concrete plannen kwamen die dag niet meer aan de orde.



Jakobs was zó verbaasd dat hij besloot het onderwerp van zijn onderzoek te verschuiven naar de bloedgroepenstrijd binnen het ambtelijk apparaat en welke gevolgen die heeft voor beleid.



Twee kampen

De Amsterdamse politiek heeft lang gedebatteerd over de vraag of massatoerisme goed of slecht is voor de stad. Uiteindelijk is de consensus dat Amsterdam maatregelen moet nemen tegen de overlast die het gevolg is van drukte.



Het nieuwe college heeft in zijn programma tal van maatregelen staan. Maar worden die wel uitgevoerd als ambtenaren achter de feiten aanlopen en er nog niet van overtuigd zijn dat drukte een probleem is?



Jakobs interviewde ambtenaren en deed verder onderzoek. Daaruit blijkt dat de Stopera is verdeeld in twee kampen. Het sociale kamp heeft oog voor de leefbaarheid en wil maatregelen, het economische kamp ziet vooral extra omzetten voor winkels en bedrijven en wil die niet de nek omdraaien. "Hun argument: straks zitten we weer in een economische crisis, dus laten we van de drukte profiteren zolang dat nog kan."



Schaduwmacht

Volgens Jakobs leidt deze onenigheid tot gelobby en beïnvloeding van het beleid. "Er is een strijd gaande om bepaald beleid erdoor te krijgen." Uiteindelijk bepaalt de politiek en moeten ambtenaren de plannen van het college uitvoeren, maar hun schaduwmacht is groot. Dit discours remt de aanpak van de drukte, concludeert Jakobs.



Jacobs werkt zijn bevindingen uit in een wetenschappelijk artikel. "Spreiding is een verplaatsing van het probleem. Zeker niet als toeristen massaal blijven komen via Schiphol."



De gemeente heeft niet gereageerd op de bevindingen van Jakobs.



