Onderzoek ABN Amro: deelvervoer moet stad ontlasten

De auto geldt steeds minder als heilige koe: Nederlanders, en met name Amsterdammers, staan ervoor open om de manier waarop zij ervan gebruik maken te veranderen. Een systeem waarbij zij voor een vast bedrag per maand gebruik kunnen maken van alle mogelijke vervoermiddelen, maakt daardoor kans van slagen, stelt ABN Amro op basis van uitgebreid onderzoek naar de Nederlandse vervoersmarkt.

Behalve naar het eigen onderzoek verwijst de bank ook naar de succesvolle manier waarop de ommekeer van de vervoersmarkt in Helsinki de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen. Daar gebruiken 70.000 inwoners een app om met een deelauto, een taxi, een fiets of het openbaar vervoer naar hun werk of afspraak te komen. In de stad is het aantal dagelijkse autoritten met 38 procent afgenomen.

Ook voor Nederland zijn dergelijke oplossingen ‘veelbelovend’ voor het gegeven dat auto’s het grootste deel van de tijd stil staan, de verkeersdrukte en files toenemen en de luchtverontreiniging tot staan moet worden gebracht, stelt ABN Amro. Voor Amsterdam geldt dat zonder aanpassingen de groei naar één miljoen inwoners leidt tot 30 procent meer autoritten.

Reisgedrag

Ruim 64 procent van de Nederlanders is bereid zijn reisgedrag te heroverwegen, blijkt uit het onderzoek. Dat percentage is opmerkelijk, omdat 60 procent op dit moment nog slechts incidenteel of helemaal niet met het ov reist. Van de Nederlanders maakt 93 procent nog geen gebruik van deelvervoer, maar 55 procent verwacht dat het populairder wordt.

Het eigen bezit van een auto staat met name onder jongeren onder druk. Uit onderzoek van het CBS komt naar voren dat met name in stedelijke gebieden jongeren tussen 18 en 30 jaar al niet eens meer aan een auto beginnen: zij beschouwen de beperkingen van het vervoermiddel (met name de kosten) zwaarder wegen dan de vrijheid die het geeft.

Het opzetten van succesvolle mobiliteitsabonnementen staat en valt met de kwaliteit, betaalbarheid en betrouwbaarheid van het aanbod, zegt hoofdonderzoeker Franka Rolvink Couzy. “Zo moet een auto dichtbij staan en het liefst met een druk op een knop te reserveren zijn. En de consument wil de keuze hebben op ieder moment ander vervoer te kunnen pakken. Pas als alle voorwaarden aanwezig zijn, stappen mensen over.”

Op het moment is het aanbod van dergelijke vervoersmogelijkheden nog te beperkt en speelt de auto nog een te grote rol in de manier waarop de openbare ruimte is ingericht, zegt Rolvink Couzy. Een belangrijke hobbel voor het opzetten van een vervoersabonnement is dat het ov werkt met gesloten betalingssystemen. “Bijvoorbeeld in Finland zijn verschillende vervoersmogelijkheden succesvol aan elkaar geknoopt, de gebruiker wil één systeem voor het regelen en betalen van vervoer. Het is in Nederland nog niet mogelijk om ov aan te sluiten op zo’n gezamenlijk betaalsysteem.”