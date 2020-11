Onderzoek aanvaring pont en schip kan nog maand duren

Hulpdiensten bij de ponten vrijdagavond. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Deze incidenten zijn altijd grote puzzels. We zijn op dit moment alle puzzelstukjes nog aan het verzamelen,” licht Janus toe. De politie is bezig met technisch onderzoek aan de twee boten, die op het IJ achter het Centraal Station in botsing kwamen. Ook zijn radarbeelden van die avond opgevraagd en werd er gesproken met de twee schippers. De schipper van de pont is volgens een woordvoerder van openbaarvervoerbedrijf GVB ‘ongedeerd, maar vanzelfsprekend zeer geschrokken’.

De politie zal ook nog met een derde schipper spreken: “Er was een derde schip in de buurt van het ongeval. Of deze bij het incident betrokken is, kunnen we nog niet zeggen.” Ervaring leert volgens Janus dat er nog ‘enige tijd’ over het onderzoek zal gaan. “Ik zeg meestal een maand. Tenzij alles meteen op z’n plek valt, maar dat gebeurt zelden.” Wanneer er sprake is van ‘verwijtbare schuld’ draagt de politie het dossier over aan het Openbaar Ministerie.

Bij het incident raakten vier mensen lichtgewond, van wie er twee naar het ziekenhuis werden gebracht. Hoe het met hen gaat, wordt wegens privacyredenen niet bekendgemaakt. GVB laat weten via hun verzekeraar ‘uiteraard contact te hebben gezocht met de gewonden en benadeelden’. Verder verwijzen zij voor vragen naar de politie.