Onderzoek: Aantal fastfoodrestaurants in de lift

De afgelopen vijf jaar zijn er per saldo 58 restaurants bijgekomen, waardoor het landelijk totaal op 422 staat. Vooral in de grote steden, langs snelwegen en in outlet centers groeide het aanbod fors.



In Noord-Holland zijn er mede dankzij Amsterdam relatief de meeste fastfoodrestaurants te vinden. Alleen in Drenthe en Zeeland is het fastfoodrestaurant minder sterk vertegenwoordigd. Dat komt volgens de onderzoekers doordat hier relatief weinig snelwegen zijn en minder mensen wonen, met weinig grote steden.



McDonalds

In Nederland behoort bijna 85 procent van de fastfoodrestaurants tot de grote drie, McDonald's, KFC en Burger King. Per 100.000 inwoners zijn er 1,4 McDonald's-vestigingen te vinden. Daarmee zit Nederland internationaal in de middenmoot.



In Europa voeren Oostenrijk en Frankrijk de lijst aan, met relatief de helft meer aanbod dan in Nederland. De Verenigde Staten spant de kroon met bijna 4,5 filialen van McDonald's per 100.000 inwoners.



500

Van Spronsen & Partners verwacht dat de groei van fastfood de komende vijf tot zeven jaar zal doorzetten, richting de vijfhonderd restaurants. Een fenomeen als maaltijdbezorging wint immers ook aan populariteit, stellen de onderzoekers.



Daarnaast is sprake van expansiedrift bij de grote ketens. KFC en Burger King lijken bijvoorbeeld flink te willen uitbreiden in Nederland. En in de grote steden zijn ook al nieuwe spelers als Five Guys en Ellis Gourmet Burger neergestreken. Die hebben een iets ander concept en trekken dus ook weer een iets andere doelgroep.