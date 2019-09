Onderzeeboot van de NDSM-werf gaat gesloopt worden

De wrakkige onderzeeboot Foxtrot, al jaren een vertrouwd gezicht bij de NDSM-werf, wordt gesloopt. Omdat de gemeente nog steeds in het duister tast wie de eigenaar is, draait Amsterdam voorlopig op voor de kosten van bijna 1,5 miljoen euro.

Nog dit jaar verdwijnt de Foxtrot uit Amsterdam. De in 1956 gebouwde onderzeeër uit de vloot van de Sovjetunie ligt al sinds 2002 weg te roesten bij de NDSM-werf in Noord. Daar valt de onderzeeër meteen in het oog voor iedereen die aankomt met de pont.

Stadsdeel Noord zit al jaren met de onderzeeboot in zijn maag. De Foxtrot verkeert in bedroevende staat. Ook is er 1500 kilo asbest aan boord en verschillende andere afvalstoffen waaronder chroom-6.

Na jaren juridisch getouwtrek over het eigenaarschap van de onderzeeboot laat de gemeente het schip onder bestuursdwang weghalen en slopen. Dat vergt nog een hele operatie. De kans is groot dat het schip scheurt of breekt als het wordt weggesleept.

Nieuwe bestemming voor staal

Halverwege december wordt het schip weggevoerd. De Foxtrot wordt tussen pontons gehangen en vervoerd tussen een duwboot en een sleepboot. Op een beveiligde sloopwerf in Vlaardingen wordt eerst het asbest eruitgehaald. De sloop van het schip door het bedrijf Struijk zal een groot deel van 2020 in beslag nemen.

Daarna wordt schroot dat niet vervuild is met asbest of andere afvalstoffen gerecycled tot nieuw staal. Het staal waar wel asbestdeeltjes tussen zitten, gaat naar een innovatieve, nog niet geopende fabriek in Delfzijl. Bij deze Purified Metal Company wordt het asbest op een veilige manier afgebroken zodat het staal gerecycled kan worden en de resten niet op een stortplaats belanden.

Zoektocht naar eigenaar

De gemeente voelde zich gedwongen om de onderzeeër zelf te laten bergen en slopen, omdat het niet is gelukt de eigenaar van de Foxtrot daarvoor aansprakelijk te stellen. De gemeente ging er lange tijd vanuit dat het Belgische Marintec de eigenaar was. Een rechter gaf de gemeente in eerste instantie gelijk, maar de Raad van State haalde begin dit jaar een streep door dat vonnis.

De gemeente zoekt nog wel verder naar de eigenaar, maar het spoor loopt dood bij een brievenbusfirma uit Panama. Voorlopig draait de gemeente daarom op voor de kosten. Door de krakkemikkigheid van het schip en de afvalstoffen aan boord zit daar een flink prijskaartje aan: bijna 1,5 miljoen euro.

Het schrikbeeld was dat de Foxtrot nog eens op een Somalisch sloopstrand zou belanden, zegt een woordvoerder. “Nu doen we het zo duurzaam mogelijk.”