Onderzeeboot de Foxtrot is nu echt weg van de NDSM-werf

Onderzeeboot de Foxtrot, of wat er nog van rest, is maandag definitief weggesleept vanaf de NDSM-werf. De boot is maandagochtend uitgezwaaid voor zijn laatste tocht naar Vlaardingen voor de sloop.

Met behulp van een duw- en een sleepboot wordt de Foxtrot over de Nederlandse binnenwateren vervoerd. In Rotterdam wordt de oude onderzeeboot, op een ponton getakeld en naar de sloophaven gebracht. Het takelen is het spannendste moment van de reis, en gebeurt in aanwezigheid van een calamiteitenschip en een duikploeg. In Vlaardingen zal de 90 meter lange onderzeeboot in de Koggehaven in stukken worden geknipt.

“We gaan in Noord het iconische beeld van deze onderzeeboot ontzettend missen,” sprak stadsdeelvoorzitter Erna Berends eerder in warme bewoordingen. “Voor veel Noorderlingen hoort de Foxtrot bij dit stadsdeel.”

Russische vloot

De onderzeeër werd in 1956 in de Letse hoofdstad Riga gebouwd als onderdeel van de Russische vloot. In 1991 werd de afgedankte Foxtrot door een aantal ondernemers uit Den Helder naar Nederland gehaald. De boot lag sinds 2002 weg te roesten op de NDSM-werf. Omdat de gemeente nog steeds in het duister tast wie de eigenaar is, draait Amsterdam voorlopig op voor de kosten van bijna 1,5 miljoen euro.

In Vlaardingen zal eerst het asbest eruitgehaald worden. De sloop van het schip door het bedrijf Struijk zal een groot deel van 2020 in beslag nemen. Daarna wordt het schroot dat niet vervuild is met asbest of andere afvalstoffen gerecycled tot nieuw staal. Het staal waar wel asbestdeeltjes tussen zitten, gaat naar een innovatieve, nog niet geopende fabriek in Delfzijl. Bij deze zogenoemde Purified Metal Company wordt het asbest op een veilige manier afgebroken zodat het staal gerecycled kan worden en de resten niet op een stortplaats belanden.

Overigens is de Foxtrot, anders dan zijn naam doet vermoeden, niet ontworpen naar het zogeheten Foxtrot-model, maar valt binnen de Zulu-klasse, de voorloper van de Foxtrot.