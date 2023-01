Onderwijzers gaan de straat op tegen plannen van Amsterdamse schoolbesturen

Het klassieke onderwijsbeeld van één leerkracht voor één klas, gaat verdwijnen als het aan de schoolbesturen ligt. Beeld ANP / ANP

Onderwijzers uit het voortgezet en basisonderwijs gaan vrijdag de straat op om hun stem te laten horen tegen de ‘schandalige plannen’ van Amsterdamse schoolbesturen. De manifestatie begint om 15.30 uur bij het standbeeld van Theo Thijssen aan de Brouwersgracht. De algemene onderwijsbond (AOB), die de manifestatie organiseert, wil duidelijk maken dat bestuurders vanuit hun kantoren – zonder naar het personeel te luisteren – plannen maken die zelfs tegen de wet ingaan, aldus Thijs Roovers, dagelijks bestuurder van de AOB.

“We hebben een leerplicht en we hebben bevoegde leerkrachten nodig voor kinderen. Waarom denken deze bestuurders dat ze boven de wet kunnen regeren? En helemaal zonder overleg met mensen die het werk moeten doen: de leerkrachten. Daarom gaan we vrijdag de straat op.”

Wisselende professionals

Amsterdamse schoolbesturen maakten maandag bekend dat leerlingen (en ouders) voortaan moeten rekenen op verschillende gezichten voor de klas. Volgens hen is één leerkracht per groep op de basisschool niet langer haalbaar door het grote personeelstekort.

De maatregelen uit het Noodplan worden daarom nu met ten minste vijf à tien jaar verlengd, zeggen schoolbestuurders Harry Dobbelaar (Zonova), Marton de Pinth (Innoord) en Theo Hooghiemstra (AWBR) namens de 40 schoolbesturen die in het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, verenigd zijn.

Het klassieke onderwijsbeeld van één leerkracht voor één klas, gaat verdwijnen als het aan de schoolbesturen ligt. In het ‘nieuwe onderwijs’ krijgen leerlingen les van wisselende professionals, zoals kunstenaars, accountants en musici én is er een bevoegde leerkracht met een coördinerende rol.

Zowel de AOB als de PO-raad, die de belangen behartigt van schoolorganisaties in het basisonderwijs, vinden dat kinderen bevoegde leerkrachten nodig hebben en dát het uitgangspunt moet zijn waar iedereen zich voor zou moeten inzetten. Ook valt het de organisaties tegen dat er niet met hen is overlegd en besturen onderling hebben besloten om het anders te gaan doen.

Handdoek in de ring

“Het is schandalig,” vindt Roovers, die in contact staat met bezorgde docenten. “We hebben voor de kerstvakantie nog een werkagenda gemaakt. Er staat in wat we doen om de onderwijskwaliteit te waarborgen. De handdoek in de ring gooien op het gebied van bevoegde leraren, staat daar niet in.”

Ook met Marjolein Moorman (Onderwijs) is niet overlegd. Zij laat eveneens weten niet achter de plannen van de Amsterdamse schoolbesturen te staan. “Goede leerkrachten voor de klas is dé manier om te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en dat er geen ongelijkheid ontstaat. Aan de basis – een goede, gekwalificeerde leraar voor elk kind – mag je nooit tornen.”

“Ik vind het jammer dat ze niet met mij hebben overlegd. Ik ben ook benieuwd hoe de minister hierop reageert. Dit moeten we niet willen. Ook richting leerkrachten niet. Zij werken zich een slag in de rondte om kinderen van goed onderwijs te voorzien. Dat kun je niet zomaar aan een ander uitbesteden.”