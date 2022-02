Onderwijsminister verliest geduld met ‘zeer zwak’ Haga Lyceum

“Je ziet dat die school meer doet aan het frustreren van juridische procedures dan het helpen van hun leerlingen,” zei Wiersma vrijdag. “En ze hebben niet met al die juridische procedures te maken omdat het zo’n aardige school is, maar omdat ze er een flink potje van maken. Ik zou ook tegen ouders willen zeggen: kijk nou uit of je je kinderen wel naar deze school wil sturen.”

Eerder op de dag publiceerde de Onderwijsinspectie alsnog een rapport dat het Haga Lyceum als ‘zeer zwak’ kwalificeert. Het schoolbestuur probeerde dat tevergeefs met een kort geding te voorkomen.

Beeld ANP

Volgens de inspectie schiet de onderwijskwaliteit op het islamitische lyceum een aantal punten te kort. Zo moet de leiding zicht krijgen op de ontwikkeling en vorderingen van leerlingen, moeten docenten meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen en moeten leerlingen beter bij de les worden gehouden. Ook moet de school in beeld brengen of leerlingen zich veilig voelen en zorgen voor meer rust in school.

‘Verschrikkelijk nieuws’

De kwalificatie ‘zeer zwak’ kan, als verbeteringen uitblijven, op termijn de overheidsfinanciering van de school in gevaar brengen. Minister Wiersma schrijft aan de Kamer ‘met veel zorgen en irritatie’ het inspectierapport te hebben gelezen. Hij noemt het ‘verschrikkelijk nieuws’ voor de leerlingen; ‘dit gaat ten koste van hun ontwikkeling’. Als verbetering uitblijft, volgen ‘forse bekostigingssancties’.

“Ik zie nu dit zwakke oordeel, maar er lopen meer onderzoeken van de inspectie,” aldus Wiersma in een mondelinge toelichting. “Ik wil als minister ook kunnen handelen, dat ga ik ook met de inspectie bespreken. Het geduld raakt op.”

Eindexamenresultaten

Het bestuur hoopte vorige week met een kort geding publicatie van het rapport tegen te houden, met als argument dat de goede eindexamenresultaten niet zijn meegewogen in het inspectieoordeel. Van de enige Haga-klas die examen deed, slaagden alle zestien leerlingen. Volgens de inspectie bestaat de school nog te kort om dergelijke resultaten mee te nemen. De rechter gaf het Haga Lyceum ongelijk.

De school kwam sinds de oprichting herhaaldelijk in opspraak en versleet in rap tempo directeuren en bestuurders. Ook was er grote ophef rond onderzoek van de AIVD naar radicalisering, waarbij de inlichtingendienst volgens de toezichthouder ongenuanceerd te werk ging.