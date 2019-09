Onderwijsinspectie dreigt Joodse school Cheider met financiële straf

De orthodox-joodse school Cheider Beeld ANP

Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs maandag aan de Kamer. Slob liet de inspectie vorig jaar onderzoek doen naar de school, toen bleek dat een leraar in 2012 meermaals ontucht zou hebben gepleegd met meerdere leerlingen. De school deed daarvan niet direct aangifte, waardoor de leraar naar Israël kon vertrekken en pas in 2016 werd uitgeleverd.

Volgens Slob blijven er zorgen over de sociale veiligheid op de school. Ook worden de lessen over seksuele diversiteit niet gegeven door bevoegde leraren, maar worden de kerndoelen gedoceerd door docenten in Joodse vakken ‘ingegeven door de identiteit van de school’.

De inspectie ligt daarover in de clinch met de school, die stelt dat de Joodse wetten boven de Nederlandse onderwijswetgeving staan. “Dat kan natuurlijk niet,” zegt Slob in een toelichting. “Ik doe niets af aan de Joodse wetten, maar op een bekostigde school gelden onze regels.” De bewindsman noemt de opstelling van het bestuur ‘zorgelijk’.

Gekort op rijksgeld

Daarom bereidt de inspectie ‘een bekostigingsmaatregel’ voor. Dat betekent in dat de school mogelijk gekort wordt op het rijksgeld dat de school krijgt zolang de school niet meewerkt. Of de maatregel ook wordt ingezet, hangt af van het bestuur, benadrukt Slob. “Als die nu serieus aan de herstelopdrachten gaat werken, is dat niet nodig.”

Volgens de school, die in het inspectierapport reageert op de onderwijsinspectie, voldoet het wel degelijk aan sommige herstelopdrachten, maar past de inspectie de formulering van de opdrachten soms aan. Ook geeft het bestuur aan dat het ‘altijd zal nastreven zich om zich aan de Nederlandse wet te houden’. Volgens de inspectie is het nastreven niet genoeg. ‘Het bestuur dient zich aan de wet te houden,’ schrijft de inspectie.

De inspectie doet in het najaar nader onderzoek naar Cheider. Daarna wordt besloten of de school financieel gekort gaat worden, stelt Slob. “De leerlingen verdienen beter onderwijs dan de school hen op dit moment biedt.”