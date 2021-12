Onderwijsassistent vult graag lerarentekort op: ‘Ik vind het leuk kinderen te helpen beter te worden’

Jackie Sampimon Beeld Sophie Saddington

‘Ik wil eerst ervaring opdoen en misschien doorstuderen’

Jackie Sampimon (18), derdejaars ROC TOP Buitenveldert

“Onderwijsassistenten worden vaak voor de klas gegooid als iemand ziek is. Ik ben nog niet eens een echte onderwijsassistent en ik moet al voor de klas staan tijdens mijn stage. Er was een leraar ziek. Toen moest de meester van mijn stageklas invallen en moest ik mijn eigen klas opvangen. Dat gebeurt vaker. Een van mijn medestudenten moet bijna elke maandag en dinsdag alleen voor de klas staan.”

“Op zich is het leuk om te doen. Het is heel leerzaam als je op je stage zoveel verantwoordelijkheid krijgt, maar het is ook best heftig om zoveel leerlingen in één keer op te vangen. Ik hoop maar dat ik die kinderen niet tekortdoe.”

“Over een paar jaar wil ik in het speciaal onderwijs werken. Ik heb een zus met het downsyndroom en mijn allereerste snuffelstage heb ik op aan­raden van mijn broer bij haar op school gedaan. Speciaal onderwijs is veel zwaarder dan het ­reguliere. Daarom wil ik eerst ervaring opdoen. Misschien studeer ik door voordat ik dat ga doen.”

“Ook financieel zal doorstuderen me helpen. Deze opleiding vind ik leuk, maar je verdient niet veel in het onderwijs, helemaal niet als onderwijsassistent. In mijn eentje een huis kopen in de buurt van Amsterdam met het salaris van een onderwijsassistent is on­mogelijk. Daar denk ik wel over na. Ik woon nu nog bij mijn ouders en wil graag wat opbouwen in de toekomst.”

Berkay Uslu

‘Het lijkt me leuk om de verantwoordelijkheid te krijgen om voor een hele klas te staan’

Berkay Uslu (20), eerstejaars ROC Amsterdam

“Ik heb altijd met kinderen willen werken, daarom koos ik voor de opleiding tot onderwijsassistent. Met het huidige ­lerarentekort maak ik me geen zorgen of ik een baan kan vinden in de toekomst. Het lijkt me leuk om de verantwoordelijkheid te krijgen om voor een hele klas te staan, al is de taak van onderwijsassistent ook belangrijk. Die is er niet voor niets: die kan kinderen apart nemen en extra aandacht geven of activiteiten bedenken. Dat doe ik nu ook bij mijn zes nichtjes en neefjes. Ze komen dan naar mij toe en dan geef ik ze rekenles of spelen we een educatief kaartspel.”

“Ik vind het leuk als ik kinderen kan helpen beter te worden en blij te zijn met zichzelf. Nu woon ik nog bij mijn ouders, maar ik zoek wel naar een plek voor mezelf. Het wordt lastig om in Amsterdam te gaan wonen. Als beginnend onderwijsassistent krijg je een salaris tussen de 1500 en 2500 euro. Dat is mager en zeker niet genoeg om in Amsterdam te wonen. Ik hoop dat het tegen de tijd dat ik klaar ben met mijn opleiding is veranderd. En anders ga ik nog de pabo doen, voor het geld én zodat ik ­alleen voor de klas kan staan.”

Collin Leemrijse

‘Wat ik ook kies, ik weet dat ik later een baan zal krijgen’

Collin Leemrijse (18), derdejaars ROC TOP Buitenveldert

“Mijn basisschoolmeester, Martijn Roozen, heeft mij geïnspireerd om het onderwijs in te gaan. Ik had hem in groep 7 en 8 en hij vond altijd dat leren leuk moest zijn. Ik ging niet alleen naar school om te werken, maar ook om plezier te maken. Zo’n meester wil ik later ook worden: een meester die kinderen persoonlijke aandacht geeft en lessen leuk kan maken. Mijn eigen jaren bij meester Martijn ga ik me nog heel lang herinneren. Mooi toch, als je dat kunt doen voor kinderen?”

“Als ik klaar ben met mijn opleiding voor onderwijsassistent, ga ik doorstuderen om leerkracht te worden. Door het tekort aan leraren komt er nu meer op de schouders van onderwijs­assistenten terecht. Op school bereiden ze ons daar ook op voor: we weten dat er een reële kans is dat we een hele klas moeten leiden. En dan denk ik: waarom zou ik niet doorstuderen en voor de klas staan en daar ook naar betaald krijgen?”

“Misschien ga ik mijn vervolgopleiding wel in deeltijd doen, dan kan ik daarnaast ook voor de klas staan. Wat ik ook kies, ik weet dat ik later een baan zal krijgen. Baanzekerheid in een ­sector waar ik graag in wil werken; dat is een goed vooruitzicht.”