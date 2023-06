Onderwijs vrije scholen Amsterdam in gevaar: Geert Groote in financiële problemen, bestuur schiet tekort

Beeld ANP / Patricia Rehe

Als er niets verandert bij GGS, komt het schoolbestuur op korte termijn financieel in de problemen. Dat concludeert de onderwijsinspectie na onderzoek.

Aan de hand van bankafschriften heeft de inspectie inzicht gekregen op de liquide middelen. Daaruit blijkt dat het saldo van 28 februari 2023 van 187.507,10 naar 90.821,32 euro op 12 maart 2023 is gegaan. Dat is ‘een zeer zorgelijke en snelle neerwaartse trend van de beschikbare liquide middelen’ schrijft de inspectie in het rapport.

Er is zelfs een verhoogd risico dat op korte termijn salarissen niet uitbetaald kunnen worden en dat ook andere financiële verplichtingen niet nagekomen kunnen worden. De continuïteit van het onderwijs op korte termijn is mogelijk in het geding.

Financiën niet op orde

Het financieel toezicht op het bestuur is aangescherpt door de inspectie die meerdere redenen noemt voor de zorgelijke situatie. De belangrijkste: het systeem van financieel beheer binnen het bestuur is onvoldoende op orde.

Het bestuur met zes vrije basisscholen in Amsterdam en eentje in Amstelveen heeft een te positief beeld gehad van de groei van het aantal leerlingen en heeft het aantal benodigde personeelsleden daarmee ook te hoog ingeschat. Ook vroegen schooldirecteuren vooraf niet altijd om instemming bij het inhuren van bijvoorbeeld vervanging bij ziekte.

‘Hierdoor heeft het bestuur hoge(re) kosten moeten maken voor vervanging van personeel door de relatieve dure inhuur van personeel waarvoor geen goedgekeurd schoolbudget beschikbaar was,’ zo is te lezen in het rapport.

Op basis van de voorlopige cijfers 2022 heeft de inspectie geconstateerd dat de begrote loonkosten voor de inhuur van derden (onderwijspersoneel) voor het jaar 2022 met 460.000 euro zijn overschreden.

Kwaliteit onvoldoende

Het schoolbestuur schiet echter niet alleen op financieel gebied tekort. De problemen stapelen zich op bij GGS, aangezien de onderwijsinspectie in een eerder rapport uit januari het bestuur beoordeeld heeft als onvoldoende. Het schoolbestuur is niet in staat om de basiskwaliteit van het onderwijs de waarborgen, oordeelde de onderwijsinspectie eerder dit jaar.

Het bestuur is zich bewust van het feit dat er iets moet veranderen, wil het de vrije scholen in de stad behouden. Het toezichthoudend bestuur heeft daarom een bestuurder op non-actief gezet en een interim-bestuurder aangesteld tot juli. Er is een vacaturestop en er worden voorlopig geen externe mensen meer ingehuurd.

Over de gebrekkige kwaliteit zei een bestuurder eerder tegen de inspectie dat de behoefte aan vrijeschoolonderwijs in Amsterdam en Amstelveen groot is en dat er de afgelopen jaren een sterke groei is geweest van leerlingen. ‘De focus heeft gelegen op de organisatie daarvan en dat heeft een groot beslag gelegd op de aandacht en energie van de organisatie, waardoor borging van kwaliteitsprocessen in de organisatie als geheel op de achtergrond is geraakt.’

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.