Onderwijs is voor asielkinderen in Amsterdam niet gegarandeerd

Asielzoekers komen aan bij schip MS Galaxy in het Westelijk Havengebied. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Op een schip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam verblijven sinds 1 oktober ongeveer duizend asielzoekers, onder wie 167 kinderen. Zij gaan niet naar school. Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) zei eind augustus dat dit met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geregeld zou worden, maar nu blijkt dat dat nauwelijks van de grond komt. Volgens Groot Wassink is het ‘moeilijk te garanderen’ dat de kinderen binnen afzienbare tijd wél naar school kunnen.

Hij wijst op het lerarentekort en een gebrek aan plekken op scholen. “Het is zorgwekkend, maar we wisten al dat het moeilijk zou worden,” zegt hij. “We proberen zo snel mogelijk voor ieder kind een passende plek binnen het onderwijs te realiseren, maar niemand kan ijzer met handen breken.”

Zes maanden niet naar school

Op het Marineterrein verblijven sinds april circa 250 asielzoekers. Het afgelopen half jaar konden ongeveer zestig kinderen niet naar school, blijkt uit verhalen van personeel van verschillende organisaties die actief zijn op het terrein, met wie Het Parool sprak. De medewerkers vrezen dat kinderen op het zeecruiseschip eenzelfde lot wacht: maandenlang niets kunnen doen.

Medewerkers zagen dat kinderen het zwaar hadden, zich verveelden, niets hadden om naar uit te zien. Het COA en andere instellingen verzorgden dagactiviteiten, maar omdat het een ‘komen en gaan’ was van personeel gebeurde dit maar mondjesmaat. Het COA had als prioriteit asielzoekers te voorzien van ‘eerste levensbehoeften’, zoals onderdak en maaltijden.

Sinds de zomervakantie verblijven in de opvang op het Marineterrein nog twintig kinderen. Zij kunnen vanaf maandag naar school. Dat is zes maanden nadat ze in Amsterdam zijn gearriveerd, terwijl de wet voorschrijft dat zij binnen drie maanden na aankomst in Nederland onderwijs moeten krijgen. Personeel op het Marineterrein zegt dat veel kinderen bovendien al langer dan zes maanden in Nederland zijn.

Noodopvang

Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk hoort zulke verhalen ook uit andere plaatsen. “Onderwijs regelen vanuit reguliere azc’s lukt vaak goed. Zij zijn hierop ingespeeld, kennen de lijntjes, maar bij noodopvang is het ingewikkeld. Kinderen lopen hierdoor steeds grotere leerachterstanden op. Het is behoorlijk traumatisch.”

Dat ziet Sjoerd Karsten ook, emeritus-hoogleraar en expert op het gebied van onderwijsachterstanden. Geen onderwijs volgen betekent dat kinderen zich minder goed ontwikkelen. Het leren van Nederlands wordt bijvoorbeeld moeilijker naarmate kinderen ouder worden. “Hoe minder uitdaging ze hebben, hoe meer het op hun gemoed werkt,” zegt Karsten. “Het levert extra complicaties op voor hun hele verdere leven.”

‘Falend kabinet’

De crisis in de asielketen zorgt ervoor dat Amsterdam momenteel 3100 asielzoekers opvangt, verspreid over zeven locaties. Het aantal kinderen dat aanspraak maakt op nieuwkomersonderwijs is dit jaar al hoger dan vorig jaar. In 2021 ging het om 600 basisschoolleerlingen, nu zijn het er al 875. In het voortgezet onderwijs gaat het dit jaar om 1400 leerlingen, terwijl het er vorig jaar 800 waren. Oekraïense kinderen vallen hier ook onder, maar kunnen vaak na aankomst in Nederland wel direct naar school, omdat zij een andere status hebben.

Groot Wassink zegt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, maar wijst ook op een ‘falend kabinet’ dat een ‘onverantwoorde druk’ op gemeenten leggen. “We moeten niet alleen opvang realiseren, gemeenten draaien ook op voor het onderwijs en de zorg. We moeten zo snel mogelijk uit de noodopvang komen en terug naar reguliere opvang, waar alle voorzieningen bijhoren.”

