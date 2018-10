Ondernemingsraad: 'Niemand heeft zich ziek gemeld'

'Niemand heeft zich ziek gemeld'

Geen enkele zorgmedewerker van het MC Slotervaart heeft zich woensdag ziek gemeld. "Al het personeel is gekomen. Er zijn zelfs medewerkers die vandaag vrij waren en belden: redden we het allemaal of moet ik komen," zegt Petra Meijer, voorzitter van de ondernemingsraad van MC Slotervaart.



De medewerkers zijn volgens haar wel erg verdrietig. "Dit is een organisatie waar mensen al heel lang werken. Zij kunnen zich niet voorstellen dat ze straks misschien niet meer met elkaar werken."



Volgens haar zet juist nu iedereen de schouders eronder in de hoop dat het ziekenhuis op een of andere manier een doorstart maakt.



Ook patiënten zijn bezorgd. "We krijgen vragen als: wat als het straks wel dichtgaat? Waar moeten we dan naartoe? Maar daar hebben we nu geen antwoord op. We weten het niet."



MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen kregen woensdag uitstel van betaling. Daardoor is het niet duidelijk of de salarissen van deze maand aan het personeel worden uitbetaald. Bij het Slotervaartziekenhuis werken 1200 mensen.