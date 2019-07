Ondernemingsraad brandweer stapt op

Dat schrijft or-voorzitter Stéphane Conings in een brief aan burgemeester Halsema. Het besluit komt een week nadat de or is bekritiseerd door ombudsman Arre Zuurmond, die het overlegorgaan verweet schuldig te zijn aan de impasse waar de korps­leiding en brandweerlieden al geruime tijd in zitten.

In de brief schrijft Conings dat de or constateert dat de ‘majeure’ ­inspanning die door de korpsleiding en or gedaan moet worden om het vertrouwen te herstellen, geen enkele progressie oplevert. Ook zouden de onderlinge verhoudingen en omgangsvormen tot een ‘bedroevend laag niveau zijn gedaald’.

Leen Schaap, die per 1 oktober wordt vervangen door een nieuwe brandweercommandant, ziet in de ‘geste’ de volgende ‘kwaadaardige truc’ van de or. “Dit gebaar heeft pas kracht als ze zeggen: wij stellen ons niet meer beschikbaar, want wij zijn onderdeel van het probleem. Maar dat doen ze niet. Straks stemmen al die 500 brandweermannen weer op leden van dit bedriegersgilde en gaan ze als ‘hindermacht’ door met het stagneren van de vooruitgang die we willen boeken bij de brandweer.”

Schaap werd in 2016 door burgemeester Van der Laan aangesteld als krachtige commandant die de wittemannencultuur in de kazernes moest openbreken. Zijn periode wordt gezien als succesvol, maar Halsema en het ­bestuur van de veiligheidsregio ­vinden dat het nu tijd is voor een ­‘volgende fase in de modernisering van de brandweer’.