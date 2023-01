Ondernemers zijn klaar met ‘Bijenkorffile’ en pleiten voor inrijverbod

De file voor de parkeergarage bij de Bijenkorf op het Rokin. Beeld Berlinda van Dam/ANP

De stoet van auto’s staat inmiddels al jaren bekend als de Rokinfile of de Bijenkorffile: vanaf de Blauwbrug langs de Amstel, via het Muntplein, het Spui en het Rokin naar de Dam, met een uitloper tot de Prins Hendrikkade voor het Centraal Station. De file is vernoemd naar de veroorzaker, de Bijenkorf.

Veel automobilisten rijden het stadsgebied richting de parkeergarage van de Bijenkorf binnen via bovengenoemd traject van 1820 meter. Het is hollen of stilstaan. Wachten voor zebrapaden,verkeerslichten en overstekende voetgangers – en op dat felbegeerde parkeerplekje. Motoren ronken, de inzittenden wachten.

Ondernemers, die aangesloten zijn bij MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City en KHN Amsterdam, pikken de file niet langer en eisen van de gemeente een onmiddellijke oplossing voor een probleem dat volgens hen al 25 jaar bestaat – al in 1999 werd erover gesproken.

‘De ronkende, vrijwel stilstaande file zorgt voor een slecht woon-, werk-, uitgaans- én winkelklimaat,’ stelt Jan Stoeltie, directeur van Vereniging Amsterdam City, in een persbericht. ‘Dat maakt de binnenstad er niet aantrekkelijker op. Maatregelen zijn nu nodig.’

Gemiddelde snelheid lag laag

Het Parool deed twee jaar geleden al eens onderzoek naar de file richting de Bijenkorf. Vroeg in de ochtend bedroeg de reistijd amper 5 minuten. Later op de dag vervijfvoudigde dat. In december werden uitschieters tot ruim boven het uur geconstateerd. De gemiddelde snelheid lag op nauwelijks 1,5 kilometer per uur.

De ondernemers wijzen de gemeente op het coalitieakkoord, waarin wordt gesproken over een autoluwe binnenstad. Voor nu willen ze een inrijverbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Het maakt het stadshart niet alleen toegankelijker, maar ook schoner en veiliger voor bijvoorbeeld fietsers, stellen zij.

Op termijn pleiten de organisaties voor een systeem waarbij alleen auto’s door middel van cameracontrole met een parkeervergunning of een gereserveerde parkeerplek toegang krijgen. Ook het noodzakelijke verkeer, zoals taxi’s en leveranciers, zouden mogen blijven komen.