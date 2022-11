Ondernemers zien weinig in terugdringen aantal hotelgasten: ‘Verander liever dat vrije, blije imago van Amsterdam’

Na jaren haat en nijd over maatregelen om de drukte te beperken, lijken stadsbestuur, horecondernemers en winkeliers elkaar te hebben gevonden. ‘We hebben hetzelfde belang: een stad die fijn is om in te ondernemen is ook fijn om in te wonen.’

Jan Stoeltie viel de afgelopen weken als kersvers voorzitter van ondernemersvereniging Amsterdam City met zijn neus in de finale gesprekken over de aanpak van de drukte in delen van de binnenstad. “Er is zeker dialoog. Daar was ik echt over verrast. We zitten met ondernemers, de horeca, gemeente en bewonerspanels om tafel. Dat gaat hartstikke positief, richting een convenant hoe we met z’n allen de stad zien en hoe we overlast zullen aanpakken.”

“We kijken nu voor 95 procent door dezelfde bril naar de stad. Over die 5 procent waar we het onderling niet over eens zijn, praten we nu.”

Ondernemers, de horecabranche voorop, hadden de afgelopen jaren het gevoel door stadsbestuur, politiek en activistische bewoners in de discussie over drukte en toerisme eerder als doelwit dan als deel van de oplossing gezien te worden. Maar dat is veranderd. Voorzitter Pim Evers van Horeca Nederland Amsterdam: “Het lijkt erop dat wethouder Mbarki zich realiseert hoeveel bezoekers waard zijn voor de stad. We hebben hetzelfde belang; een stad die fijn is om in te ondernemen is ook fijn om in te wonen.”

En Remco Groenhuijzen, voorzitter van het Luxury Hotel Overleg van 27 vier- en vijfsterrenhotels, zegt: “Voorheen hadden we het gevoel dat de toerisme- en bezoekerssector – waarin 70.000 mensen werken en die goed is voor 12 procent van de stadseconomie – niet op waarde werd geschat. Maar deze wethouder waardeert de bezoekerseconomie als een cruciale sector.”

Dagjesmensen

Volgens Groenhuijzen dringt ook het besef door dat maatregelen niet uitsluitend gericht moeten zijn op het terugdringen van het aantal overnachtingen. Daarmee wordt het merendeel van de bezoekers, dagjesmensen, ongemoeid gelaten. Die groep is groter (in 2019 11,3 miljoen versus 10,2 miljoen overnachtende toeristen) en gedraagt zich volgens horecavoorman Evers ook rumoeriger.

Dat er wordt gepraat, betekent niet dat over alles overeenstemming is. Er ligt nu eenmaal een motie van de gemeenteraad dat het aantal hotel- en Airbnb-overnachtingen niet boven de 18 miljoen per jaar mag uitkomen. En als dat, zoals dit jaar de verwachting is, wel gebeurt, moeten er maatregelen moeten komen om dat stukje toerisme terug te dringen.

Evers: “Er moeten niet bij 18 miljoen maatregelen worden genomen, er moeten altijd maatregelen genomen worden. Het stemt me hoopvol dat het nu gebeurt. Maar dan wel op de plekken waar het nodig is.”

“Het Wallengebied moet niet symbool staan voor de gehele stad,” zegt Stoeltie. “Dat gebied vraagt om een eigen aanpak. Door het aanbod daar wordt niet de juiste bezoeker getrokken. Maar de Wallenproblematiek speelt in z’n geheel niet in de rest van de stad.”

“Overlast komt vooral door ongewenst gedrag van een kleine groep. Dat verandert niet door het aantal overnachtende bezoekers te verlagen. Dat gedrag moet worden aangepakt. Het aantal bezoekers verlagen beïnvloedt niet het ongewenste gedrag.”

Kwaliteitstoeristen

“Er is geen knop waar je even aan draait en het is opgelost,” zegt hotelier Groenhuijzen. “Het verhogen van de toeristenbelasting, waar dan altijd naar wordt gegrepen, zal dat niet bewerkstelligen. Die is de afgelopen jaren al enorm verhoogd en dat heeft toch ook geen effect op het aantal overnachtingen gehad.”

Integendeel, betoogt de hotelsector, omdat een verhoging relatief harder neerslaat bij de duurdere hotels. Die moeten het vooral hebben van zakenmensen, vergaderaars en congrespubliek, een groep die ruim binnen de normen valt voor ‘kwaliteitstoerist’ (zoals de Stopera het noemt) dan wel de ‘respectvolle bezoeker’ (hotellerie) en die ook economisch bijdraagt aan de stad. “Maar ik proef nu ook meer begrip voor het belang van de congresbranche.”

Dat er ‘onprettige maatregelen’ komen, is onvermijdelijk. “Maar dan niet alleen voor de toerismesector,” zegt Groenhuijzen. “ Verander nu eens dat vrije blije imago van de stad. Grijp in op de Wallen met de prostitutieramen en coffeeshops; daarin steunen wij de burgemeester. Maar dan is daar in de politiek weerstand tegen en komt er weer geen oplossing. We moeten minder Amsterdam en iets meer Wenen worden.”

Geen binding

Ook ondernemers moesten een omslag maken. “Er zit heel veel goede wil bij ondernemers,” stelt Stoeltie. Hij wijst erop dat in de meeste winkelstraten en uitgaansgebieden op kosten van de ondernemers extra wordt schoongemaakt en in sommige straten op piekmomenten ‘hosts’ rondlopen om de stroom in goede banen te leiden.

“Winkeliers zijn ook niet blij met zaken in hun straat die geen binding hebben met de stad en waarvan de ondernemers moeilijk bereikbaar zijn. We kijken nu met gemeente, winkelbedrijven en vastgoedondernemers hoe we bepaalde winkels en winkelconcepten kunnen beïnvloeden. Om niet de zoveelste snoepwinkel in de straat te krijgen, maar iets dat wel past bij de rest van het aanbod.”

Hetzelfde geldt volgens Everts voor de horecasector. “Ondernemers die goed zijn in het kopiëren van formules willen we inspireren eens iets anders te kopiëren, zodat in sommige gebieden de eenvormigheid verdwijnt.”

Niet alle kou is uit de lucht. “De teleurstellende uitkomst van de politieke discussie over de aanpak van raamprostitutie en coffeeshops geeft ondernemers geen rust,” zegt hij. “Dan worden er krachtige maatregelen voorgesteld en lukt het weer niet. Neem een beslissing voor lange termijn: ondernemers willen niet dat zaken steeds als groot onheil en een onvoorspelbare bedreiging voor hun bestaansrecht boven hun hoofd hangen.”

