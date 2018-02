Ondernemers willen verlichting met allure op de Dam

We wenden ons voor meer allure op het nationale plein graag tot de wethouder Richard Francke

"Het nationale plein verdient meer respect dan palen met een jarenzeventiglook die op al meer dan tien plaatsen op en rond de Dam de originele exemplaren hebben vervangen."



Robuust verlichtingsplan

Het probleem: de palen op het plein worden vaak geraakt door auto's en vrachtwagens. 'Onverantwoord vaak' zelfs, zegt een stadsdeelwoordvoerder. "Ze staan kennelijk kwetsbaar opgesteld. We moeten veelvuldig in actie komen voor reparaties of vervangingen."



Maar de redding is nabij: er wordt gewerkt aan een robuust verlichtingsplan, aldus de woordvoerder. "Er moet verlichting komen die beter past bij de plek. De lantaarnpalen moeten vrachtwagenproof zijn. Tot die tijd, wanneer is nog onbekend, doen we het nog met het meubilair dat we hebben."



Het is de reden dat de ondernemers hebben besloten om, hoewel het een stadsdeelkwestie betreft, hulp te zoeken bij het stadsbestuur. Francke: "We zijn al tijden met Centrum in de weer, maar dat leidt vooralsnog tot niets. Als we de Dam dan beschouwen als ons nationale plein, dan wenden we ons voor meer allure graag tot de wethouder."



En als dat niet lukt, zoekt de Dam het dan nog hogerop? Francke, grappend: "Het ís een nationaal plein, dus waarom zouden dan niet naar Den Haag?"