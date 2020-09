Ondernemers Waterlooplein vrezen dat ‘laatste stukje echt Amsterdam’ verdwijnt

De rommelmarkt op het deel van het Waterlooplein tussen het Mr. Visserplein en de Zwanenburgwal. Niet iedereen ziet de aangekondigde renovatie met vertrouwen tegemoet. Beeld Jean-Pierre Jans

Een man met grijze baard en hoed – vintage Waterlooplein – zit op een paarse fauteuil tussen tweedehands waar. Een stapel kleren, kunst in een lijstje, een oude stofzuiger. Hij wil best iets zeggen over de naderende ontmanteling van het Waterlooplein, maar hij spreekt maar enkele woorden Nederlands.

O, en hij is ook helemaal de verkoper niet. “Hij komt hier wel vaker en gaat dan even zitten,” zegt Dani Dumitru, die wel echt handelaar in tweedehands spullen is. Hij heeft tijdens de verbouwing, die anderhalf jaar gaat duren, een plekje van drie meter gekregen langs de Amstel en hoopt er het beste van: “Iedereen is bang voor iets nieuws, maar iets nieuws kan ook goed zijn.”

Dat er wordt vernieuwd is hard nodig . Wat ooit een gezellig rommeltje was, is nu al een deels desolate vlakte met grote open plekken en opslagboxen die zijn gesloten. Slechts hier en daar is er nog plukje Waterlooplein oude stijl.

Amsterdammers en paradijsvogels

Begin oktober gaat het hele plein op de schop. In de blinde muur van de Stopera komen winkels en horeca en ook het plein zelf wordt toegankelijk. Dat gaat wel ten koste van 100 van de 300 standplaatsen en van de 50 opslagboxen verdwijnt de helft. Tijdens de verbouwing kunnen handelaren tijdelijk een plekje krijgen aan de andere kant van de Stopera, voor de Mozes en Aäronkerk of op de Nieuwmarkt.

Ondernemers vrezen dat de iconische markt wordt aangeharkt. “Het laatste stukje echt Amsterdam verdwijnt,” zegt Rozemarijn Geus, die al tien jaar met inboedel op de markt staat. Zij was ook een van de initiatoren van een petitie tegen de herinrichting. “Bij ons komen alle Amsterdammers en ook alle paradijsvogels. Het Waterlooplein is een plek voor mensen zonder plek, iedereen telt mee.”

Geus vreest de komst van wat zij een sunday market noemt. “Allemaal kleine stalletjes met leuke spulletjes voor de tienvoudige prijs. Daar is niets mis mee, daar is ook een markt voor, maar dat is niet het Waterlooplein. De gemeente waardeert ons niet. Die ziet alleen één grote bende. In plaats daarvan moeten brede paden komen naar een winkelcentrum in de Stopera. Het Waterlooplein is het laatste stukje rafelrand van de stad. Dat is er straks niet meer.”

Daar is niet elke verkoper het mee eens. “Het moet toch een keer gebeuren, ze zijn er al twaalf jaar mee bezig,” zegt Eef Tokkie die al 45 jaar op de markt staat, tegenwoordig met curiosa en souvenirs. “Je ziet hoe het erbij ligt. Mensen struikelen over de wortels en het is vijftien jaar geleden dat ze voor het laatst iets aan het gas, water en licht hebben gedaan. Alles verandert, ja toch? Of het beter wordt, kun je pas naderhand zeggen.”

Tokkie staat op de helft van het plein die voorlopig mag blijven staan. Hij is ook verzekerd van een plekje op de gerenoveerde markt.

Geen rechten

Die mazzel heeft Monique Quist niet. Ze staat al twaalf jaar met haar kraam met belegde broodjes en patat ongeveer op het uiteinde van de markt, richting Zwanenburgwal. Maar omdat ze haar plekje pacht van iemand die failliet is gegaan, heeft ze geen rechten opgebouwd. Quist: “Het is verschrikkelijk, ik heb er echt last van. Ook tijdens de verbouwing heb ik nog geen plek. Misschien eentje, maar dan moet ik een eigen stroomvoorziening hebben en als ik moet investeren, wil ik wel zekerheid hebben.”

Ze ziet het vooralsnog somber in. “Dit is echt een sociale plek op de markt. Daar is de gemeente toch zo van? Maar ze kijken alleen maar naar hun wetjes.”

Quist moet nu echt de kraam sluiten, het gaat regenen.