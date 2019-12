Ondernemers Wallengebied financieren cursus voor sekswerkers

Een sekswerker op de Wallen. Beeld AFP

Stichting Red Light College is in oktober opgezet door een aantal ondernemers en mensen die actief is in het Wallengebied. “Bijvoorbeeld mensen die hier een succesvol bedrijf hebben opgezet en nu denken; ‘Goh wat kan ik terugdoen voor de wijk’,” zegt een van de initiatiefnemers Jan Dick Heijs.

Het idee achter de cursus is dat sekswerkers zich naast hun werk kunnen ontwikkelen. “Vaak werken ze op afwijkende tijdstippen of spreken ze geen Nederlands,” zegt Heijs. “Daardoor is het voor veel sekswerkers lastig om een reguliere cursus te volgen.” Het doel is niet per se om de vrouwen uit de branche te halen. “Het is gewoon belangrijk dat zij zich ook blijven ontplooien en aan hun CV blijven werken.”

De eerste acht studenten behalen in mei hun diploma ‘Visagie & Hairstyling’ aan de Nederlandse Beautyschool in Amsterdam. De sekswerkers mochten zelf aangeven wat ze wilden leren. “We zijn bij ze langs geweest en hebben gevraagd waar ze interesse in hebben. Er waren ook vrouwen die bijvoorbeeld cupcakes wilden bakken of administratieve vaardigheden wilden leren, maar het overgrote deel had interesse in beauty-opleidingen,” zegt Heijs.

De sekswerkers kunnen zich vrijwillig aanmelden bij de stichting. Wel moeten ze een duidelijke motivatie hebben, de garantie geven dat ze bij alle lessen aanwezig zijn en engels spreken. De kosten van de opleiding worden gefinancierd door Otten Groep en museum Red Lights Secrets.

Stichting Red Light College hoopt dat aankomend voorjaar een nieuwe lichting met een gratis opleiding start. “We gaan weer posters ophangen om mensen te werven,” zegt Heijs. Het is nog niet duidelijk of dat weer een soortgelijke cursus is. “De sekswerkers mogen zelf aangeven waar ze interesse in hebben."