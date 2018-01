Ondernemers: Vieze straten remmen groei binnenstad

Dat delen van de binnenstad nog te vies zijn, wordt bevestigd door metingen van het zwerfvuil over de afgelopen jaren.



Wel was de schoonmaak in 2017 aan de beterende hand na de snelle verrommeling van de jaren daarvoor.



Het westelijke deel van stadsdeel Centrum is al jaren een probleemkind als het gaat om de schoonmaak en was dat ook in het laatste kwartaal van 2017 nog. In Centrum Oost is de reiniging beter op orde. De Pijp en de Rivierenbuurt waren in de eerste helft van vorig jaar het slechtste af.



Maar voor de meeste buurten geldt dat het ergste achter de rug is. Uit de 'schoonheidsscore' die het gemeentelijk statistiekbureau OIS tenminste twee keer per jaar opmaakt voor 22 buurten blijkt dat in 2015 of 2016 het dieptepunt werd bereikt, waarna het in veel gevallen beter ging in 2017.



De verbetering volgt op het 'aanvalsplan' waarmee wethouder Abdeluheb Choho eind 2016 kwam. Daarbij kwam er speciale aandacht voor de 250 smerigste plekken van de stad. Ook werden duizend extra afvalbakken aangekondigd en flexibele schoonmaakteams - met resultaat dus.



Maar vanuit de gemeenteraad kreeg hij de kritiek dat het aanvalsplan maar een doekje voor het bloeden was na eerdere bezuinigingen.



Een andere kanttekening is dat een statistische verbetering op buurtniveau nog niets zegt over de vuiligheid die Amsterdammers ervaren in hun eigen straat.



Het stadsbestuur heeft de ambitie uitgesproken dat per buurt 90 procent van de metingen een B of hoger scoort. Daaruit volgt meteen dat per buurt ook plekken kunnen overblijven met méér zwerfvuil.



Plus: een B is niet per se schoon. Daarbij hoort het predikaat 'redelijk veel zwerfvuil' en dat wordt gegeven als er op honderd vierkante meter tien stuks zwerfafval worden aangetroffen van tien centimeter of groter.