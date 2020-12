Ondernemers Pijp en Jordaan over alcoholverbod: ‘Ze helpen alles om zeep’

In de Jordaan en in de Pijp mag geen alcohol meer genuttigd worden. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Alles wat wij als ondernemers bedenken, wordt verpest,” zegt Joris Loman van café De Blauwe Pan in de Westerstraat, het hart van de Jordaan. Toen hij zes weken geleden begon met oliebollen bakken, werd de losse verkoop drie weken later verboden. De klant mag nu alleen nog vooraf bestellen en het in een zak ophalen.

“En daarna dat glühweinverhaal,” zegt Loman, doelend op het verbod glühwein in een bekertje te verkopen. “Ze doen echt hun best om alles om zeep te helpen.” Ondernemers proberen er het beste van te maken binnen de regels, meent de kroegbaas, “maar als je de regels volgt, verzinnen ze wel iets nieuws en doe je het opeens toch fout.” Loman is zaterdag wel op de zaak, maar heeft er ‘helemaal geen zin in’.

Achterhaald

Ook in de Pijp kijken ondernemers raar op van het verbod. “Er wordt gedaan alsof het hier zo druk is, maar dat valt reuze mee,” zegt Wouter Scholten van restaurant De Duvel, in de Eerste van der Helststraat. “Ik denk dat deze maatregel genomen is omdat het een maand geleden een keer te druk was. Inmiddels is dat een beetje achterhaald, die drukte is voorbij.”

Tegelijkertijd ziet Scholten dat in de nieuwe regelgeving de verantwoordelijkheid óók bij de klant wordt gelegd. “Daar gaat het vooral over: die mag niet meer drinken op straat. Dat is een goede ontwikkeling.” Maar dat het nieuwe verbod zich beperkt tot de Pijp en de Jordaan, zal volgens hem alleen verschuiving van het probleem in de hand werken. “Waarom doe je dan niet gewoon de hele stad? Nu gaan mensen natuurlijk ergens anders heen.”

Eigenwijs

Kelly Jongkind, bedrijfsleider van Het Paardje op het Gerard Douplein, noemt de situatie ‘ellendig’. “Het wordt ons alsmaar lastiger gemaakt.” Ze is bang dat de horecaondernemers voor de boetes zullen opdraaien. “Wij zijn verantwoordelijk voor onze directe omgeving, dus ook de ruimte om de zaak en het terras heen. We sturen mensen zoveel mogelijk weg, maar die blijven eigenwijs. Het zit er dik in dat wíj dan die boete krijgen.”

Toch is er ook enig begrip voor de maatregel. “Dat ze de gezelligheid een beetje weg moeten halen, dat begrijp ik heus,” zegt Jongkind. “Maar mensen die een glühweintje willen drinken tijdens een wandeling door Amsterdam… Kom op nou.”

Nergens plassen

Bovendien is het niet altijd even duidelijk wat die verantwoordelijkheid voor de ‘directe omgeving’ betekent, zegt Menno Bertelkamp, van café Kat in de Wijngaert op de Jordanese Lindengracht: “Ik heb een stoepje voor de deur, van zo’n drie meter. Dat is mijn omgeving. Maar daarna begint de openbare weg, waar de auto’s rijden. Ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor? Ik weet het niet meer.”

De meeste ondernemers blijven glühwein en andere dranken verkopen, maar dan voor om thuis te nuttigen. Joris Loman van café De Blauwe Pan: “Maar mensen zouden sowieso niet op straat gaan zuipen. Dat kan helemaal niet, want je kan nergens plassen!”