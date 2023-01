Ondernemers over Bijenkorffile: ‘Mensen halen hun reservering niet’

Beeld Berlinda van Dam / ANP

Aan het begin van het Rokin, tegenover Madame Tussauds, steken voetgangers over terwijl het licht tien seconden eerder al op rood sprong. Met gevaar voor eigen leven: op het kruispunt zijn automobilisten doorgaans geneigd het gaspedaal flink in te trappen, aangezien ze waarschijnlijk al vanaf de Blauwbrug in de file staan.

Naast automobilisten storen ook ondernemers zich dagelijks aan de hinderlijke filevorming op het Rokin en het Damrak. Vooral in het weekend en op vakantiedagen staat het verkeer er helemaal stil. Het gevolg: drukte, vertraging en frustratie. Om die reden pleiten ondernemersverenigingen MKB Amsterdam, KHN Amsterdam en Amsterdam City voor een inrijverbod op het Rokin.

Marcel Romein, eigenaar van Brasserie de Roode Leeuw aan het Damrak, is maar al te bekend met de zogenoemde Bijenkorffile. “Er staat voor onze zaak elke dag een grote ronkende rij auto’s. Het zorgt voor herrie, vervuiling door uitlaatgassen en het verpest het straatbeeld. Daarnaast heeft het een negatief effect op het rijgedrag van bestuurders. Mensen raken gefrustreerd en gaan overdreven optrekken of door rood rijden.”

Onbereikbaar

Jianguo Sun, eigenaar van Café Cha Cha aan het Rokin, laat op zijn telefoon het reserveringssysteem zien. In het overzicht van vrijdag 31 december staat bij vijf tafels ‘no show’. “Deze mensen hebben hun reservering niet gehaald, omdat ze zo lang in de file stonden onderweg hiernaartoe. Ze weten vaak niet waar ze aan beginnen.”

Charlotte Fuggle, assistent-manager van Hotel Rokin, geeft aan dat de verkeerssituatie ook voor hotelgasten voor grote problemen zorgen. “Gasten stappen in een taxi en komen vervolgens in een eindeloze file terecht. Wanneer ze naar het vliegveld moeten, raden we aan om de metro te nemen of een kwartiertje te wandelen naar een rustiger punt. Verre van ideaal als je veel bagage hebt.”

Naast problemen met vervoer, zorgen de files ook voor grote overlast bínnen. Gasten met een hotelkamer aan de straatkant ‘worden gek van het getoeter en in de receptie hebben we er ook last van’.

Rob Hemmes runt het Rembrandt Square Hotel aan Rembrandtplein. Hoewel zijn hotel op een behoorlijke afstand ligt, heeft ook hij last van de drukte op het Roking: “Onze gasten moeten daar vaak langs met hun taxi’s. Dat ben je zo een halfuur verder.”

Geen probleem

Toch is niet iedereen voorstander van een inrijverbod, waarbij alleen bestemmingsverkeer nog zou worden toegelaten op het Rokin. “Een inrijverbod? Absoluut niet!” Heleen de Grijs (50) werkt al 25 jaar bij Schmidt Optiek. Het Rokin is altijd een drukke straat geweest. Bovendien komen veel van haar klanten met de auto. “We willen geen files voor de deur, maar ze pakken nu eenmaal wel vaak de auto.”

Ook toeristenwinkels lijken minder last van de file te hebben. Amid Baridi (53) bestiert een souvenirwinkel aan Rokin 108. Hij reageert koeltjes op het voorstel: “Soms is het druk en soms niet. Ik heb er absoluut geen probleem mee in ieder geval.” Dat beaamt Erika Marfil (21), werkzaam bij Mama Pancake: “We negeren het gewoon.”

Alternatieven

Voorstanders zien een inrijverbod overigens niet als de enige oplossing. Zo denkt Rob Hemmes van Rembrandt Square Hotel dat het vooral een goede oplossing is op langere termijn. In de tussentijd kunnen simpele maatregelen goed helpen. “Als je eenmaal rechtsaf slaat op de Blauwbrug ben je gedoemd de rit uit te zitten. Als je mensen nou daarvoor aangeeft op een bord hoelang de file duurt, dan denk ik dat minder mensen bereid zijn om het Rokin op te rijden.”

Ook Benno Leeser, voorzitter van Amsterdam City, houdt niet dogmatisch vast aan het inrijverbod: “Je kunt simpele maatregelen nemen. Het zou helpen als je vanaf de Blauwbrug, bijvoorbeeld, niet alleen richting Rokin, maar ook naar links zou kunnen om langs de Amstel te rijden.”