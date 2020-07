Ondernemers op de Wallen gaan aankomend weekend mondkapjes uitdelen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ook de ondernemers zien dat de 1,5 meterregel niet altijd gewaarborgd kan worden, vertelt Janine Oudeman van ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal. “Het is niet ter vervanging van die maatregel, maar wel eentje extra die we nemen. In ieder geval iets dat we aan onze bezoekers aanbieden.”

Naast het mondkapje zal er ook een flyer worden uitgedeeld. “We hebben een tekst gemaakt waarin we in het Engels vriendelijk vragen om de mondkapjes te dragen en de markering op de straat te volgen,” aldus Oudeman. “Ook vragen we iedereen daarin om voldoende afstand te bewaren van elkaar.”

Alcoholverbod

Vorige week stelde Femke Halsema al een verkoopverbod van alcohol in op de Wallen in een poging om de bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden. Hiermee probeert de burgemeester het Wallengebied minder aantrekkelijk te maken voor de toeristen. “We willen iets doen aan de bezoekers die op straat blijven hangen en opstoppingen veroorzaken,” zei Halsema toen.

Supermarkten voelden zich overvallen door het alcoholverbod van de burgemeester en eisten een spoedoverleg. Volgens hen zijn de problemen niet met een alcoholverbod op te lossen. Tot een drooglegging van de horeca wilde de burgemeester nog niet overgaan.