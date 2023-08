Ondernemers op de Dam zijn vies plein spuugzat: ‘Smerigheid is respectloos’

Ondernemers demonstreren voor een schonere Dam. Beeld Koosje Koolbergen

Vies was Amsterdam altijd al, en de Dam dus ook, zegt een groep ondernemers en winkelmedewerkers die woensdagmiddag pal voor het Nationaal Monument staat. Maar zo goor als nu?

“Nee, zo erg was het nog nooit,” zegt Richard Francke, directeur van de Koninklijke Industrieele Groote Club en voorzitter van de ondernemersvereniging. “Vooral de hoeveelheid zwerfvuil is geëxplodeerd de laatste maanden. Het ligt werkelijk overal.”

Francke wijst naar een vuilnisbak vlak voor de Bijenkorf. Het luikje staat open, de blauwe vuilniszak hangt er half uit. “Sinds de invoering van het statiegeld op blikjes staat elke vuilnisbak er zo bij. Mensen die blikjes zoeken hebben een sleuteltje, halen de zak eruit en kieperen al het vuilnis op de grond. En dat gaat vervolgens het hele plein over.”

Gênant

Francke en zijn collega-ondernemers zijn de rommel zó zat dat ze een klein protest houden op hun plein, met als doel de gemeente wakker te schudden. Zo’n tien ondernemers zijn aanwezig, onder wie Won Yip (die meerdere cafés op en rond de Dam bezit, zoals Majestic en Café Zwart) en afgevaardigden van Hotel TwentySeven en modemerk Dior. Het is een vrolijke bijeenkomst, met een drumband en modellen met afvaloutfits aan die met kleurige afvalgrijpertjes rondlopen. Maar hun boodschap is serieus.

Ze willen dat de gemeente de reiniging fors opschroeft en nieuwe afvalbakken neerzet waarvan de inhoud minder snel op de grond belandt als mensen die doorspitten op blikjes. “Het lukt de gemeente op een of andere manier gewoon niet om het nationale plein schoon te houden. Ja, er komen hier ontzettend veel mensen, en dus is het dweilen met de kraan open. Maar zo kan het echt niet langer.”

Angelique Stolk, manager van juwelenzaak Gassan, ergert zich ook rot aan de vuilnisproblematiek bij haar voor de deur. Haar buitenlandse clientèle – die ook nog eens een flinke duit komt uitgeven voor een horloge of juweel met diamant – maakt er ook regelmatig opmerkingen over. “Het is gênant. Ze vinden onze stad allemaal hartstikke vies, en vragen zich af waarom dat niet beter geregeld wordt. En dat hoor ik niet alleen van mensen uit het verre buitenland, maar ook uit België, Duitsland of Groningen.”

Respectloos

Naast haar staat een bedrijfsleider van een luxe boetiek (die van zijn werkgever niet met zijn naam in de krant mag) zich enorm op te winden over de rotzooi. Vanwege de vele fastfoodketens in de buurt verandert de Dam elke avond in een groot restaurant – en hij mag ’s ochtends de restanten opruimen. “Elke ochtend voordat ik in de winkel begin, moet ik de troep opruimen.” Hij noemt de smerigheid op de Dam zelfs respectloos. “Zo ga je toch niet met dit plein om? Ik vind het stuitend.”

Natuurlijk hebben de ondernemers zelf ook een verantwoordelijkheid om de boel schoon te houden. Ze laten het plein daarom zes dagen per week schoonmaken door twee privéreinigers met een soort uit de kluiten gewassen stofzuigers, die al het zwerfvuil opslokken. “Dat is fijn, maar niet genoeg,” zegt Richard Francke. “Eigenlijk moet hier vrijwel voortdurend een schoonmaakploeg aanwezig zijn.”

Angelique Stolk van Gassan wil nog benadrukken dat het wat haar betreft niet ligt aan het personeel van Stadsreiniging. “Het is niet zo dat die jongens hun werk niet goed doen. Ze komen alleen veel te weinig om het hier netjes te houden.”