Ondernemers op de Dam klagen over slechte verlichting

Gesteund door de gemeente dringt de ondernemersvereniging er in een brief aan netbeheerder Liander op aan de Dam niet langer 'in duisternis gehuld te laten'.



Richard Francke, voorzitter van de ondernemersvereniging, schrijft in die brief dat het Nationale monument het al bijna een jaar zonder verlichting moet doen en dat daar ondanks herhaalde verzoeken niets aan wordt gedaan.



Eerder was ook een deel van de verlichting op het Paleis op de Dam buiten werking. 'Dit was vlak voor het staatsbezoek van de President van Singapore vorig jaar november gerepareerd. Wij spreken onze hoop uit dat dit nu ook het geval gaat zijn voor de overige verlichting op de Dam,' stelt Francke in de brief.



Onderhoudsbedrijven

Liander was niet op de hoogte van de verlichtingsproblemen, liet een woordvoerder weten. Hij benadrukte dat Liander verantwoordelijk is voor ondergrondse leidingen voor de openbare verlichting. "Maar gemeenten hebben daar zelf ook een taak in en huren op hun beurt vaak gespecialiseerde (onderhouds)bedrijven in.''



Toch heeft de brief haar vruchten afgeworpen. Francke heeft dinsdagochtend te horen gekregen vanuit de gemeente en Liander dat het verlichtingsprobleem eind deze week wordt opgelost.



"Ik ben natuurlijk licht sceptisch geworden door de hele gang van zaken. Maar laten we in ieder geval hopen dat het monument tijdens de Nationale herdenking op 4 mei weer verlicht zal zijn."