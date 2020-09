Ondernemers Museumplein niet blij met demonstranten

Klimaatactivisten op het Museumplein tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Op het Museumplein worden de laatste paar weken ieder weekend wel demonstraties georganiseerd. Ondernemersvereniging Museum Quarter trekt aan de bel: ‘We zitten al op meer dan 50 procent omzetverlies, de economische consequenties zouden zwaar mee moeten wegen voor de besluitvorming over demonstraties,’ schrijven ze in een persbericht.

Niet alle ondernemers kunnen zich daarin vinden. Martin Veenstra, manager van Brasserie Keyzer, zegt nergens last van te hebben. “Ja, er zijn wat wc-gangers, maar wij lijden er geen omzetverlies door.” Dat kan komen doordat ze aan de ‘goede kant’ zitten, op de Van Baerlestraat, denkt Veenstra.

Toch heeft het Cobra Café aan de andere kant ook niets te klagen, aldus eigenaar Arnold Michel. “Al die mensen die staan te demonstreren krijgen toch ook honger, die halen een patatje of een broodje.” Al doet maar tien procent dat bij hem: op honderd demonstranten zijn dat toch weer tien klanten. “Er lopen tenminste mensen rond.”

Angst voor het virus

Willeke Bouricius, eigenaar van Italiaans restaurant Barpiazzo, ervaart dat anders. “Het hele weekend hebben we hier alleen demonstranten binnen gehad voor een toiletbezoek, niet om te eten of drinken.” Andere klanten blijven volgens haar ook weg vanwege de demonstraties: “Er heerst nog steeds angst voor het virus, dus als het hele plein hier volstaat, mijden mensen deze plek.”

Bouricius is een van de ondernemers die het probleem heeft aangekaart bij de gemeente. “Maar er wordt niet geluisterd. Ik mag m’n zegje doen, en vervolgens wordt de volgende demonstratie alweer aangekondigd.” Wat ook schuurt, is dat zij zich aan strenge regels moet houden die voor demonstranten niet lijken te gelden, aldus de ondernemer. “Mijn gasten mogen niet staan of zingen, maar Extinction Rebellion mag hier wel een soort festival geven. Met honderden mensen stonden ze te dansen!”

Daar sluit Ad van den Noord, manager van Café Lusthof, zich ook bij aan. Hij maakt geen omzetverlies vanwege de demonstraties, maar wél vanwege de maatregelen. Dat die door demonstranten dan niet nageleefd worden, ‘daar heb ik mij dood aan geërgerd,’ aldus Van den Noord. “Soms gaat het te ver,” zegt ook Veenstra van Brasserie Keyzer, “maar wij kijken nergens meer van op.”