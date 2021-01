Ondernemers Molukkenstraat: ‘We verdienen al bijna niks en dan nu die rellen’

Een dag na de rellen in de Molukkenstraat zijn bewoners en ondernemers nog erg geschrokken van het geweld. Er is relatief weinig schade, maar ze zijn er niet gerust op dat dat zo blijft. ‘Je verdient bijna niks en dan komt dit er nog eens bij.’

Toen hij dinsdagochtend door de buurt reed, leek het alsof hij het allemaal had gedroomd. De 50-jarige Mo staat achter de toonbank van Superette Ennassr in de Molukkenstraat zijn administratie te doen. “Gisteravond zag ik op tv mensen met stenen gooien, ik maakte me wel even zorgen toen ik zag dat het hier voor de deur was. Maar vanochtend was er niks meer van te zien.”

Het gevoel van Mo is voorstelbaar. Wie over de kruising van de Molukkenstraat en de Insulindeweg loopt en het nieuws niet heeft gevolgd, zal geen idee hebben van wat zich er een klein etmaal daarvoor heeft afgespeeld. Bushokjes staan nog overeind en ruiten van winkels en horecazaken zitten nog keurig in de sponningen.

Stenen en vuurwerk

Toch liep het maandag flink uit de hand, nadat via sociale media oproepen waren verspreid om in de Molukkenstraat te komen rellen en wapens en vuurwerk mee te nemen. Een groep van zeker tweehonderd jongeren raakte rond de kruising met de Insulindeweg slaags met de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en relschoppers molesteerden een politiebus. Met corona had de rel weinig te maken, het doel leek met name er een zo groot mogelijke puinhoop van te maken.

De 32-jarige Maggie woont in de Molukkenstraat en had goed zicht op de gebeurtenissen, die zich onder haar raam afspeelden. “Eerst heerste er een gespannen sfeer. Rond een uur of 8 stonden er overal groepjes jongens en agenten. Het was zo’n situatie die twee kanten op kon gaan. Na een tijdje barstte het echt los. Er was veel geweld en ik maakte me grote zorgen om de mensen die op de begane grond wonen.”

Afgezien van ingegooide ruiten bij Oedipus Brouwerij op het Javaplein, een verbogen verkeersbord en enkele missende straatklinkers, is de buurt relatief ongeschonden uit de strijd gekomen. “Het leek ze vooral te gaan om vechten met de politie,” zegt Maggie. “Die deden het overigens erg goed. Ze wachtten rustig af en grepen in toen het nodig was.”

Onbegrip

De meeste ondernemers in de buurt zijn met de schrik vrijgekomen. Ashraf Ammiwala (63), mede-eigenaar van The Readshop maakt zich er niet minder kwaad om. In andere delen van het land waren ondernemers wél de dupe van plunderingen. Met grote schade aan hun zaken tot gevolg. Ammiwala: “Het is waanzin. Ondernemers leven in barre tijden, je verdient bijna niks en dan komt dit er nog eens bij. Ik begrijp er helemaal niks van. Wat willen ze bereiken? Als het om een protest tegen de avondklok gaat, dan ga je niet plunderen of brandstichten.”

Ammiwala is blij dat er in Amsterdam niet is geplunderd zoals in Den Bosch en Rotterdam. Gerust is hij er echter niet op. “Als er vanavond weer rellen komen, kan het alsnog raak zijn. Wij hebben rond de hele winkel grote ramen, die kunnen we niet allemaal dichttimmeren.”

Andere ondernemers in de straat hebben wat dat betreft betere papieren. Aan de overkant van de straat heeft Kemal Gözegir al lange tijd rolluiken voor de etalage van zijn textielbedrijf. “Dat komt nu goed uit, ja. Maar andere winkels hebben die niet. En ondernemers hebben het al zo zwaar, als er straks een steen door de ruit vliegt kunnen ze die reparatie waarschijnlijk moeilijk betalen.”

Hooligangedrag

Ondanks zijn rolluiken heeft ook hij vannacht met samengeknepen billen gevolgd hoe het eraan toe ging in de straat. “Spannend man. Ik hoop dat het afgelopen is nu, maar ik betwijfel het. Dit is geen demonstreren meer, maar hooligangedrag.”

Datzelfde sentiment overheerst bij ondernemers en bewoners in de Molukkenstraat, het geweld heeft niets met protesteren te maken. “Er is veel onvrede en verveling. Alles is dicht,” zegt Maggie. “Deze jongens zagen in de avondklok een excuus om rotzooi te trappen. Ik heb voor nu mijn scooter en fiets in elk geval vast veiliggesteld.”

Terug in de slagerij van Mo. “Ik hoorde dat er vanavond weer wat gaat gebeuren, bizar toch?” Hij gaat wat eerder dicht, voor de zekerheid. “Als je openblijft, wordt het misschien gevaarlijk. Maar het zou toch vreemd zijn als ze mijn ruiten zouden ingooien, ik heb er niks mee te maken.”