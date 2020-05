Ondernemers met huurconflicten: ‘Straks is dit een halflege stad’

De Wolvenstraat in Centrum. Volgens ondernemers krijgen we lege etalages als verhuurders niet inbinden. Beeld Eva Plevier

“De goede verhuurders komen zelf bij me. Die schelden de helft kwijt. En als de omzet straks zwaar tegenvalt, valt daar ook nog wel over te praten. Maar het merendeel van mijn pandjesbazen zegt: hoezo? Die willen geld blijven verdienen.”

Horecaondernemer Roberto Barsoum, die in de stad zo’n dertig cafés, restaurants en hotels uitbaat, waaronder De Deugniet, Anna en de Burgerfabriek, is niet van het type handen in het haar. Ondanks de coronacrisis heeft zijn bedrijf voldoende vet op de botten om het nog even uit te zingen. Maar waar leveranciers, partners en zelfs personeel bereid zijn een steentje bij te dragen, ziet hij dat bij verhuurders zelden. “Ik zit in een niemandsland met allerlei cowboys, die allemaal wat anders roepen. Het is elke keer afwachten hoe zo’n verhuurder in de wedstrijd staat. Ik heb er 27, 60 procent werkt niet mee.”

Vraag horecaondernemers en winkeliers naar het belangrijkste obstakel voor het overleven van de coronacrisis en ze zeggen allemaal: de huur. Volgens brancheorganisatie Detailhandel Nederland lukt het de helft van de winkeliers helemaal niet afspraken te maken over de huur. Bij de rest gaat het vooral om opschorting, wat hun problemen niet verlicht.

Uit angst betalen

“Ik heb er eentje die me de helft van de huur kwijtscheldt,” zegt een modewinkelier met meerdere zaken in de stad. “Veertig procent schort op, de rest laat zijn advocaat brieven sturen. Een pandjesbaas blijft nu eenmaal een pandjesbaas.”

Uit angst betaalt de winkelier, die vanwege de huurconflicten niet met zijn naam in de krant wil, door. “In principe moet je uitgaven eerlijk verdelen. Maar de verhuurders dringen voor. Wie het brutaalst is, krijgt het eerst zijn geld. Ik kom hier uit met heel hoge schulden. Waarom ben ik degene die alles moet betalen? De rekening moet niet alleen bij de middenstand terechtkomen. Op deze manier is de hele binnenstad technisch failliet.”

Voorzitter Willem Koster van ondernemersvereniging Amsterdam City ziet overal huurspanningen. “Wij hebben al een aantal keren oproepen gedaan om tot elkaar te komen. Maar het lukt niet. In deze situatie móet je tot afspraken komen. Het alternatief is dat al die huurconflicten voor de rechter eindigen en er van alle kanten ondernemers sneuvelen.”

Hij begrijpt dat ondernemers naar overheidsingrijpen snakken, alhoewel Het Parool maandag schreef dat de gemeente Amsterdam zelf tot de meest onbuigzame huurbazen behoort. “Ik weet niet of we de kant op willen dat stads­bestuur of kabinet een huurregeling afdwingen, als dat al zou kunnen,” zegt Koster.

Overheid kan sturen

“Maar de overheid zou wel de regie kunnen ­nemen. Nu houden stad en kabinet zich veel te afzijdig. We moeten ons allemaal realiseren dat we straks met een halflege stad zitten doordat winkeliers en horeca de deuren hierdoor hebben moeten sluiten.”

De kanttekening dat vooral de omstreden Nutellazaken, ticketshops en toeristische horeca het onderspit delven, noemt hij ‘eenzijdig’. “Als die het al niet redden, wat krijg je dan in al die lege panden terug? Ik ben bezorgd dat in die labiele situatie juist meer ruimte ontstaat voor bedrijven die je liever niet wilt hebben. Als de overheid wil sturen, moet ze nu juist haar rol pakken.”

Voor horecaondernemer Barsoum wordt het buigen of barsten. “Ik heb tot nu betaald en juni doe ik dat ook nog. Daarna wordt het ondoenlijk. Ik ga komende maand weer open, maar ook dan kunnen we niet de huur betalen van de omzet die we kunnen maken. En ik moet ook mijn mensen betalen, mijn afnemers, iedereen die afhankelijk van me is.”