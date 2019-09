Ondernemers in Noord dromen van verhuizing Van Gogh Museum

Amsterdam-Noord kan best wat meer toerisme gebruiken, vinden de ondernemers. Niet de Zuidas, maar het Buikslotermeerplein moet een iconische trekpleister krijgen.

Het is een simpele optelsom, vindt Veban, de ondernemersvereniging van Noord: de binnenstad bezwijkt onder de almaar groeiende stroom toerisme, terwijl aan de andere kant van het IJ een aantrekkelijk alternatief ligt.

Als het gemeentebestuur toeristen over de stad wil spreiden om het centrum te ontlasten, maak Noord dan zo attractief dat bezoekers daarnaartoe gaan, schrijft ondernemersvereniging Veban in een visiestuk, dat vandaag wordt overhandigd aan wethouder Udo Kock, die gaat over het toerismebeleid.

“We proberen het tussen de oren van het gemeentebestuur te krijgen dat Noord nog wel wat ruimte heeft voor toeristen,” zegt Rob Post, voorzitter van de Veban.

Natuurlijk, de IJoevers, met de A’DAM Toren, Eye, This is Holland en de NDSM-werf trekken al de nodige toeristen. Maar verder valt het in Noord behoorlijk mee met het toerisme. De Van der Pekbuurt en het Hamerkwartier hebben voldoende te bieden, vindt de Veban, met alle horeca, filmzalen en brouwerijen die daar zitten. De tuindorpen en landelijk Noord zijn evenmin ontdekt.

Buikslotermeerplein

Het steekt de Veban dat planoloog Zef Hemel, die in opdracht van de burgemeester werkt aan een toekomstvisie voor de binnenstad, pleit voor een iconische trekpleister op de Zuidas, die toeristen naar het zakencentrum moet trekken. “Doe ons maar zo’n icoon,” zegt Post. “Op het Buikslotermeerplein bijvoorbeeld. Zef Hemel kent Noord wel, maar lijkt niet verder te kijken dan de oevers van het IJ.”

De ondernemers in Noord dromen van een museum van naam. Dus géén dependance, maar een volwaardige hoofdvestiging. Een nieuw museum bijvoorbeeld, maar een verhuizing van bijvoorbeeld het Van Gogh Museum naar Noord is ook goed. “Wellicht komen er te veel bezoekers naar het Museumplein. Wij kunnen zo’n museum prima hebben.”

Of een moderne versie van London Eye, het reuzenrad aan de Theems. “Maar wel wat hoger,” zegt Post, “dan hebben bezoekers een geweldig uitzicht over Noord, Waterland of de binnenstad.”

Minder enthousiast

Volgens Veban moet Amsterdam in de marketing meer aandacht besteden aan de toeristische waarde van Noord. Het gaat nog te veel over de binnenstad. Een internationale campagne die Noord neerzet als ‘indus­trial district of Amsterdam’, is op z’n plaats, vinden de ondernemers.

Een betere verbinding met het openbaar vervoer is broodnodig. De ponten over het IJ zijn nu al propvol, daar kan geen toerist meer bij. En aan de andere kant slibt de noordelijke Ring dicht.

Post pleit voor een rechtstreekse verbinding met Zaanstad. Dan is Noord beter bereikbaar vanuit Noord-Holland en kunnen toeristen na een bezoekje aan het stadsdeel, meteen door naar de Zaanse Schans.

Veban behartigt de belangen van ondernemers, niet van bewoners, voor wie toerisme geen verdienmodel is en die wellicht minder enthousiast zijn als groepen Britten door hun buurt trekken. Veel Noorderlingen maken zich al zorgen over de identiteit van Noord, nu de veranderingen zo snel gaan.

Post vindt deze discussie ‘zwaar aangezet’. Ook ondernemers snappen dat woonbuurten minder geschikt zijn voor massatoerisme. Het zwaartepunt moet liggen op de IJoevers, de gebieden rondom de metrohaltes bij het Noorderpark en het eindpunt van de Noord/Zuidlijn, inclusief het Buikslotermeerplein. Met een nieuwe toeristische attractie.