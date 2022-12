Ondernemers hebben de parkeerontheffing ontdekt: steeds meer busjes op de stoep

'Op stoepen parkeren moet incidenteel best mogen, maar zoveel uitzonderingen zijn een slechte zaak voor de stad.' Beeld Ramon van Flymen/ ANP

Het gaat om ontheffingen waarmee bedrijfsvoertuigen mogen parkeren op plekken waar dat volgens de regels niet mag. Het kan gaan om bestelbusjes of auto’s van bijvoorbeeld loodgieters. Zo’n RVV-ontheffing (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) voor de hele stad kost 237 euro en is maximaal twee jaar geldig.

Aanvragers zijn bijvoorbeeld storings- en reparatiediensten, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Voertuigen met compressoren en lasapparatuur die met het voertuig verbonden zijn en daardoor ter plaatse moeten zijn. Het voertuig mag dan voor zo lang noodzakelijk voor de werkzaamheden ter hoogte van het adres staan. Ook kan het gaan om pakketbezorgers die ergens moeten laden en lossen. Of winkels waarvoor laden en lossen van zware spullen nodig is.”

Gratis op de stoep

Met de RVV-ontheffing kan niet op parkeervakken worden geparkeerd, maar voor parkeren op de stoep hoeft afgezien van de aanvraagkosten niet worden betaald. Bijna tienduizend ontheffingen golden voor de gehele stad. Elektrische auto’s betalen niet voor de ontheffing. Afgelopen jaar werden er 390 verleend.

Volgens Reinder Rustema, een betrokken bewoner die zich al langer bezig houdt met dit onderwerp, blijkt uit een rondgang door de stad dat het inzetten van zo’n ontheffing voor veel bezitters van busjes structureel wordt. “Op stoepen parkeren moet incidenteel best mogen, maar als er zo enorm veel uitzonderingen worden gemaakt, is dat een slechte zaak voor de stad.”

Ontdekt door ondernemers

Rustema stelt dat deze methode ‘is ontdekt’ door bedrijven die in de stad moeten zijn. “Parkeren in de stad kost vijftig euro, per dag. Ik vroeg laatst aan medewerkers van een hoveniersbedrijf in een busje dat langdurig stond op de stoep op een brug op de Prinsengracht, waarom ze niet gewoon een vrije plek gingen staan. Daarvoor moeten we veel te veel betalen, zeiden ze.”

Volgens Rustema ondergraaft de te soepele uitgifte het autoluwe beleid van de stad. “Door te strooien met ontheffingen maakt de stad het de ondernemer wel héél gemakkelijk. Natuurlijk, een loodgieter moet bij een kapotte waterleiding komen. Er zijn bedrijven die zo’n vergunning aanvragen voor het complete wagenpark. De voorwaarden zijn niet zo ingewikkeld: drie pakbonnen moet je leveren, tja, welk logistiek bedrijf heeft die niet?”

Betere bereikbaarheid

Volgens de gemeente heeft het verlenen van een RVV geen invloed op de ambities van de stad om meer ruimte vrij te maken voor fietsers en voetgangers. “Autoluw betekent ook niet autovrij, de auto is nog steeds welkom in de stad. Want niet iedereen kan lopend, fietsend of met het ov naar het werk, de dokter of de supermarkt. Maar door het eerlijker verdelen van de ruimte kunnen we de bereikbaarheid voor heel veel mensen juist verbeteren. Ook voor die mensen die écht met de auto moeten.”