Ondernemers Haarlemmerpoort slepen Ymere voor de rechter

'Mede op basis van onze inspanningen kan Ymere de Haarlemmerpoort nu voor veel meer geld verkopen'

Het is alweer jaren geleden dat Zorab langs de Haarlemmerpoort fietste en dacht: als je dáár eens een restaurant kon beginnen.



"Ik zag het al voor me: een goed restaurant met een terras aan het water. En een steiger, zodat bezoekers met een bootje bij ons kunnen aanleggen. Ideaal."



Het was in de jaren dat de Haarlemmerpoort nog niet exclusief de probleemlocatie was die het de afgelopen jaren hoe langer hoe meer is geworden. Toen de compagnons contact opnamen met Ymere werden ze enthousiast ontvangen. Zorab: "We hebben een paar keer koffie gedronken en verteld dat we op zoek waren naar een locatie voor een tweede horecagelegenheid."



Intensief overleg

Diepenbach: "Gevolg was een concrete uitnodiging over exploitatie van de Haarlemmerpoort. Eerste stap was het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarin een horecabestemming middels een horecabedrijfsplan moest worden gerealiseerd."



Dat leidde tot intensief overleg waarbij toezeggingen zijn gedaan, die de compagnons ook zwart op wit hebben, bijvoorbeeld dat Ymere zou doorgaan met juist deze ondernemers. Zorab: "We waren het eens over de ruimte die we wilden huren en tot in detail over de huurprijs. Er zijn geen handtekeningen gezet, dat is waar, maar er is wel van alles toegezegd."



Is het domweg pech en zijn de ondernemers ingehaald door nieuwe wetgeving? Diepenbach en Zorab willen er niet te veel over speculeren, maar zeggen dit te betwijfelen.



Feit is dat de vergevorderde samenwerking heeft geleid tot het verlenen van de zo gewenste horecabestemming voor het gebouw. "Mede op basis van onze inspanningen kan Ymere de Haarlemmerpoort nu voor veel meer geld verkopen."



Eis van de gemeente

Er is niets vooropgezets aan deze gang van zaken, zegt Ymere. "De gemeente eist bij zo'n bestemmingswijziging een horecabedrijfsplan en de ondernemers hebben hieraan een bijdrage geleverd. Maar we hebben nooit toezeggingen gedaan dat we met hen een huurovereenkomst zouden sluiten."



Diepenbach en Zorab voelen zich bekocht en laten het er niet bij zitten: zij hebben Ymere laten dagvaarden.