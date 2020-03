Ondernemers Bloemenmarkt beboet voor verkoop souvenirs

De achterkant van de Bloemenmarkt. Beeld Getty Images

De kramen op de Bloemenmarkt aan het Singel moeten voor driekwart gevuld zijn met bloemen en ander groen zoals bloembollen. Ze mogen voor maximaal een kwart souvenirs bevatten, om het groene karakter van de markt te behouden. Maar een groot aantal van de ondernemers voldoet niet aan deze erfpachtvoorwaarden, die al sinds 1994 gelden.

De gemeente deed afgelopen zomer onderzoek. Daaruit bleekt dat vijftien van de zestien ondernemers op de markt ver over deze norm gingen, zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum. “Er waren uitschieters bij van kramen waarvan het aanbod voor 71 en 60 procent uit souvenirs bestond.”

Boetes

Ze kregen een waarschuwing per brief en vier weken de tijd om het assortiment aan te passen. Uit vervolgonderzoek bleken daarnaast nog steeds tien van de zestien kramen niet aan de voorwaarden te voldoen. Daarom heeft de gemeente boetes opgelegd van drie keer de jaarcanon. De jaarcanon bedraagt tussen de 10.000 en 40.000 euro per kraam.

“We proberen al langer verschillende facetten van de Bloemenmarkt die niet goed lopen aan te pakken,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum. “De leefbaarheid is nu niet optimaal. We willen de Bloemenmarkt weer aantrekkelijk maken voor Amsterdammers en het historische karakter behouden.”

Daarnaast stonden er ook reclameobjecten zoals borden in de openbare ruimte. Dat mag ook niet volgens de regels van stadsdeel Centrum.

Bloembollen

Vorig jaar werd een aantal ondernemers beboet omdat ze bloembollen verkochten die niet tot bloei bleken te komen. Uit onderzoek bleek toen dat van de 1364 bollen - gekocht bij verschillende verkooppunten - er uiteindelijk maar 14 uitkwamen. Bovendien kwam geen van deze tulpen overeen met de foto op de verpakking.

Uit een reportage in Het Parool kwam naar voren dat ‘niets is wat het lijkt op de Bloemenmarkt’. ‘In de afgelopen tien jaar is het assortiment monotoon geworden: naast souvenirs zijn het vooral bloembollen. Dat is volgens de regels van het erfpachtcontract, maar dat is dan ook het enige’. Ook worden er zakjes met blauwe tulpen verkocht, terwijl blauwe tulpen niet bestaan.

De ondernemersvereniging van de Bloemenmarkt was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.