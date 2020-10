Ondernemers blij met extra noodsteun: ‘Maar het is lang niet genoeg’

Een gesloten horecazaak in het centrum. Horeca moeten voorlopig dichtblijven, naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Beeld ANP

Nederlandse theaterproducenten zonder subsidie zijn dankbaar voor de nieuwe steun van het kabinet. “We zijn heel blij dat we als vrije theaterproducenten zijn genoemd. Het is toch een speciale tak binnen de sector die veel groter is dan vaak bekend,” reageert voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP).

Theaterproducenten

Dinsdag werd bekendgemaakt dat niet-gesubsidieerde theaterproducenten kunnen rekenen op 40 miljoen euro om ze te helpen tijdens de coronacrisis. “Dat is fijn en het is mooi dat het ministerie van Cultuur oog heeft voor ons,” aldus Van der Ham.

Het VVTP heeft de afgelopen maanden meermaals dringend aandacht gevraagd bij de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs en Cultuur voor de problemen. “Dat heeft toch inzicht gegeven en dit maakt duidelijk dat daar nu aandacht voor is.” Hoewel het een ‘mooie en nuttige’ stap is in de goede richting zijn de verliezen binnen de sector veel groter. “En die worden alleen maar groter hoe langer het duurt,” zegt hij, doelend op de huidige coronamaatregelen waardoor vrijwel alle theaters zijn gesloten.

Daarom hoopt Van der Ham dat er aan de sector gedacht blijft worden. “We hopen dat we elkaar ook in de toekomst blijven vasthouden.”

Michiel Morssinkhof, producent van Theater Terra, is enorm blij met de steun. “De schade is enorm in onze sector en deze steun is heel erg hard nodig.” Theater Terra is onderdeel van de VVTP, die bij elkaar circa 70 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgt.

“Het afgelopen driekwart jaar hebben we in overlevingsmodus gezeten en we kunnen nu voor het eerst weer investeren in de toekomst, zodat we hoogwaardige producties voor publiek neer kunnen zetten,” zegt Morssinkhof.

Horecaondernemers

Horecaondernemers noemen de door het kabinet aangekondigde 40 miljoen euro extra voor de sector een ‘fooi’. Het bedrag is bij lange na niet genoeg, vinden ze. Ook moet het kabinet zich richten op maatwerk en met een opkoopprogramma de sector saneren, zegt horecaondernemer Won Yip uit Amsterdam.

Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, onder meer ter compensatie van de voorraden en kosten om een gelegenheid ‘coronaproof’ te maken. “Je kunt op je klompen aanvoelen dat 2500 euro voor een buurtcafé welkom is, maar voor een groot bedrijf is het helemaal niks.” Yip zag naar eigen zeggen na de vorige aangekondigde maatregelen eind september 30.000 euro verdampen bij zijn bedrijf.

Het geld komt bovenop de al bestaande regelingen waarvan horecaondernemers gebruik kunnen maken. “Als het kabinet al iets moet doen, is het die NOW 3 nog beter maken.” Geen van de regelingen tot nu toe voorziet in de kosten die de zaken moeten maken, aldus Yip.

Yip roept het kabinet op om maatwerk. “Ik pleit er echt voor om net als voor de boeren een opkoopprogramma te maken. Kijk naar welke bedrijven te redden zijn en welke niet. Ga niet oneindig geld pompen in bedrijven. Je moet mensen een escape geven. Nu duw je mensen de NOW in. Die zitten straks onderhand al een jaar thuis met schulden.”

Milene Hoving, eigenaar van restaurant Cradam, is in de basis ontzettend blij dat de steun geboden wordt, maar vraagt zich wel af wie het moet gaat terugbetalen.

“Dat zijn natuurlijk de hele jonge mensen, die al in een lastig parket zitten. Deze steun is natuurlijk nooit genoeg en dekt maar een deel van alle kosten. We hopen vooral dat we weer snel open mogen.”