Ondernemers bijeen nadat man zich bevredigde voor restaurant

De marktkooplieden in de Dapper­straat hebben zich al georganiseerd, maar nu richten de winkeliers een eigen vereniging op, omdat zij andere belangen hebben, legt Derks uit.



Cameratoezicht

"Omdat de buurt zo snel verandert, zijn er hier steeds meer ondernemers die niet afhankelijk zijn van de markt en hun eigen ding doen. Nu zijn we nog onzichtbaar, maar we willen één vuist kunnen maken naar de gemeente, naar de marktkooplui en naar de politie." Ook het afvalprobleem in de straat, voornamelijk veroorzaakt door de restanten van marktkramen, is Derks en andere ondernemers een doorn in het oog.



Ook Floris Harms, de uitbater van Visbar Beet en de nieuwe barbier ­Rogue Razor zijn betrokken bij de oprichting. Stadsdeel Oost ondersteunt het project met 3000 euro. Om de overlast tegen te gaan is al eerder cameratoezicht ingesteld in het gebied.