Ondernemers bezorgd over woonprotest in Kalverstraat vanwege ‘veiligheid’

Demonstranten tijdens het Woonprotest in september 2021. Beeld ANP

‘We moeten er niet aan denken dat er oudere mensen of kinderen per ongeluk in dit protestgeweld terecht komen,’ schrijven de ondernemers.

Met een demonstratie op de Dam en aansluitend een ‘Mars tegen Leegstand’ door de Kalverstraat wil de organisatie van het woonprotest zondag, net als in september 2021, demonstreren tegen het woningtekort en de woningleegstand in Amsterdam. De ondernemers van negen winkel- en bedrijvengebieden in de omgeving roepen de gemeente op om de mars ergens anders te laten plaatsvinden.

De briefschrijvers zijn niet alleen bezorgd over de demonstratie van aankomende zondag. Ze benadrukken ook ‘vaak overlast van demonstraties’ te hebben. ‘Hier maken we ons ernstig zorgen over.’ De grote hoeveelheid demonstraties zou volgens hen tot ‘een verslechtering van het ondernemersklimaat in de Amsterdamse binnenstad’ kunnen leiden.

Organisatie woonprotest

Ook de organisatie van het woonprotest liet woensdag in een uitgebreid statement van zich horen. Zo zou de gemeente ‘vooralsnog weigeren’ om de mars door de Kalverstraat te faciliteren. De groep schrijft vastberaden te zijn om de mars hoe dan ook volgens plan door te laten gaan.

Volgens de demonstranten is er voldoende aangetoond dat ‘een korte, vreedzame mars door de Kalverstraat de verkeersbelangen niet schaadt’. Ook schrijft de organisatie dat een groep vrijwilligers en EHBO’ers zal toezien op een veilig verloop.

De gemeente laat weten ‘in principe alle demonstraties die worden aangemeld’ te faciliteren, ‘dus ook deze’. “We zullen daarbij altijd kijken naar de plannen van de organisatie en die beoordelen op de vraag of de demonstratie veilig kan verlopen. Over dat punt zijn we in gesprek met de organisatie,” aldus een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “In de loop van de week zal duidelijk worden wat de organisatie wil en wat de driehoek – burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef – kan toestaan.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: