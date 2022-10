Ondernemers Amsterdamse Poort voelen zich onveilig: ‘Ik schop dieven zelf m’n winkel uit’

In de Amsterdamse Poort in Zuidoost zijn dit jaar al vijf overvallen en 159 – geregistreerde – winkeldiefstallen gepleegd. Ondernemers in het winkelgebied voelen zich onveilig. ‘Er wordt druk gebouwd aan woontorens, maar de vernieuwing van de Bijlmermeer gaat aan de Poort voorbij.’

Het leek een rustig jaar te kunnen worden na de overvalgolf van oktober 2021, toen de KPN-winkel op het Bijlmerplein slachtoffer was geweest van twee overvallen in dezelfde week. Er werd bewaking ingezet, en telecombedrijven besloten niet langer telefoons in hun winkels uit te stallen.

Toch was het drie weken geleden weer raak bij KPN. De overvaller maakte niets anders buit dan ‘dummytelefoons’: telefoons die eruitzien alsof ze werken, maar waar bijvoorbeeld geen simkaart in kan. Dat belette de overvaller niet om, met een vuurwapen in zijn sporttas, de medewerkers en aanwezige klanten van de winkel te bedreigen.

Slager Bas Meester is naast de belwinkel gevestigd. Zijn winkel is even oud als het winkelcentrum – 36 jaar – en hij heeft zich ‘nog nooit zo onveilig gevoeld’. Hij is gefrustreerd over het aantal incidenten in de Amsterdamse Poort. Niet alleen de belwinkel heeft te maken met geweld en diefstal: de teller staat dit jaar tot nu toe op 159 geregistreerde winkeldiefstallen en vijf overvallen in het winkelcentrum. Maar met diefstal hebben sommige winkels zelfs meerdere keren per dag te maken.

Knuppel

In de ‘Safety App A’damse Poort’, die Meester op zijn telefoon toont, is een dag zonder berichten zeldzaam. De winkeliers richtten de whatsappgroep, die 113 leden telt, in maart van dit jaar op. Ze waarschuwen elkaar erin voor dieven, vaak recidivisten.

Zo schrijft een winkelier op een donderdag in september: ‘Weer in het blauw vandaag, bij de Blokker naar binnen gegaan,’ verwijzend naar een man die eerder in Perry Sport is gearresteerd. ‘Loopt met een Albert Heijntasje rond te vullen,’ reageert een medewerker van Blokker. ‘Ik schop hem er nu uit.’

Ook ambtenaren van het stadsdeel, een medewerker van vastgoedeigenaar CBRE en de wijkagent zitten in de whatsappgroep, maar zij reageren tot frustratie van sommige winkeliers zelden. Dus besloot Ton de Langen, eigenaar van fotowinkel Foto de Boer en voorzitter van de ondernemersvereniging, vrij letterlijk een knuppel in het hoenderhok te gooien om een reactie van de instanties uit te lokken. De Langen in de appgroep: ‘Wat nou als de Decathlon ons winkeliers korting geeft op een honkbalknuppel?’

Nog steeds geen reactie. Op 5 oktober zijn het stadsdeel en de politie uit de appgroep verwijderd.

Overvallen

Uit cijfers van de politie blijkt dat winkeldiefstallen in vrijwel alle Amsterdamse winkelcentra met regelmaat plaatsvinden. Maar waar het aantal geregistreerde diefstallen in de meeste andere winkelcentra de afgelopen twee jaren daalt of stabiliseert, blijft het aantal in de Poort aan de hoge kant (zie graphic). Ook valt in de politiecijfers op dat in 2021 het aantal overvallen in het winkelcentrum van drie naar tien schoot.

Hoe kan dat? Meerdere ondernemers beklagen zich over het verschraalde winkelaanbod in de Poort. Er is geen visboer, bakker of groenteboer meer te bekennen. Daardoor verdwijnt de sociale controle van buurtbewoners en -gebruikers die hun dagelijkse boodschappen doen. Grote kleding- en detailhandelmerken zijn er bijvoorbeeld wel te vinden, zoals C&A, H&M en JD Sports, en drie telefoonwinkels.

In de gehele Poort is het aantal winkels in tien jaar tijd gehalveerd, van 220 naar 110. Eigenaar CBRE doet te weinig moeite, volgens de winkeliers, om vervangers in het winkelcentrum te plaatsen. Slager Bas Meester is naar eigen zeggen al drie jaar lang geflankeerd door lege panden.

Eigenaar CBRE weerspreekt dat niet. Een woordvoerder laat in een reactie weten dat de 'leegstand nu noodzakelijk is om de Poort te herontwikkelen’. Wel zegt de eigenaar te proberen tijdelijke concepten, zoals kunstexposities, in de lege panden te huisvesten.

Crystal meth

De winkeliers klagen ook over onveilige en onprettige situaties, zoals drugsdeals in het winkelcentrum en drugsverslaafden die in de parkeergarage heroïne of crystal meth gebruiken. Ondernemers vragen zich af waarom daar niet tegen wordt opgetreden, terwijl handhavers en politieagenten wel boetes uitdelen aan in het voetgangersgebied fietsende Amsterdammers.

Ton de Langen had contact met een stadsdeelambtenaar daarover. ‘Het was een wens van de bewoners om daarop te handhaven’, zegt de ambtenaar tegen hem. Als de fotowinkelhouder tweemaal foto’s van beboete fietsers stuurt aan de ambtenaar, appt die hem terug met een blozende emoji: ‘Hmm... ik snap wel wat je bedoelt.’

Tegen de krant zegt een woordvoerder van het stadsdeel dat ‘onze hoofdstad al langere tijd kampt met drugsgerelateerde overlast’. “Stadsdeel Zuidoost vormt daarop geen uitzondering,” zegt hij.

Meer ogen op straat

Het wringt, zeker nu in Zuidoost veel wordt geïnvesteerd in woningbouw en het werven van nieuwe bewoners. “Er wordt druk gebouwd aan woontorens,” zegt slager Bas Meester, “maar de vernieuwing van de Bijlmermeer gaat aan de Poort voorbij.”

De stadsdeelwoordvoerder geeft aan dat op meerdere paarden wordt gewed om de Poort veiliger te maken. Er is bijvoorbeeld veel cameratoezicht en de politie laat weten dagelijks te surveilleren in het gebied.

CBRE zegt zich in te zetten door extra verlichting te verzorgen op stille en donkere plekken. Ook zegt de eigenaar winkels te willen plaatsen die langer open zijn, en meer woningen te willen bouwen in het winkelgebied, zodat er in de avond meer ogen op straat zijn.

Sommige ondernemers hebben echter het gevoel dat ze zichzelf moeten verdedigen in hun eigen zaak. Zo loopt een van de winkeliers regelmatig met een mes op zak, vertelt hij, nadat hij eerder is mishandeld door een winkeldief.

Volgens slager Bas Meester wordt 60 tot 70 procent van de incidenten bij de politie gemeld, maar de rest niet. Veel winkeliers hebben geen puf meer om te wachten op de politie.

Winkelverbod

Bij één drogisterij worden diefstallen onder de 50 euro daarom zelf afgehandeld door winkelpersoneel, zegt filiaalmanager Raymon Nieuwenhuizen. De dief moet dan alle spullen teruggeven en krijgt een winkelverbod, maar de politie wordt niet ingeschakeld. Volgens hem is het dagelijks raak in zijn winkel.

Dat herkent ook André Pirovano van schoenenwinkel Van Haren, die dieven ‘zelf zijn winkel uitschopt’. Een verzoek van de politie of de winkelier via een online systeem wil doorgeven wanneer er winkeldiefstal plaatsvindt, valt bij hem niet in goede aarde: “Dan moet ík opeens aangiftes gaan opnemen.”

Wijkagent Anita Kouwenhoven laat weten dat ze met De Langen langs winkeliers is gegaan om te herhalen hoe belangrijk het is om aangifte te doen. Ook weerspreekt ze dat winkeliers voortaan zelf aangiften gaan opnemen: het gaat erom dat ze eenvoudiger hun aangiften kunnen doorgeven.

De winkeliersvereniging heeft beveiligingsfirma Trigion ingeschakeld, die de ondernemers gezamenlijk 300.000 euro per jaar kost. De beveiligers lopen door het winkelcentrum en zijn oproepbaar bij een incident. Maar ondernemers zeggen daar weinig aan te hebben. “Dat begrijp ik ook, die jongens zeggen: ik ga niet mijn leven op het spel zetten hiervoor,” aldus een medewerker van een kledingwinkel.

De wijkagent geeft aan dat zij en het stadsdeel cursussen wilden organiseren voor de ondernemers, maar daar was zo weinig animo voor dat deze zijn stopgezet.

Kouwenhoven: “De verantwoordelijkheid voor het beveiligen van een winkel ligt bij de ondernemer. Daar ligt bij mij ook een uitdaging, want sommige ondernemers hebben daar een andere gedachte over.”

Een medewerker van de overvallen KPN-winkel: “Ik ga er ook niet staan, alleen als ze een paar nullen achter m’n salaris zetten. En zelfs dan nog niet,” lacht hij. De KPN-winkel is sinds de overval drie weken geleden dicht en blijft voorlopig gesloten. Of hij nog opengaat, is de vraag. Volgens een woordvoerder staat ‘de veiligheid van de medewerkers’ voorop bij die overweging.