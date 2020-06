Ondernemer Won Yip en Rachel komen met Hazeskroeg en -museum

Won Yip Beeld ANP

Volgens de ondernemer stammen de eerste plannen om een museum aan André Hazes te wijden al uit 2005, een jaar na de dood van de volkszanger. “Maar daarna brak een lange periode van onrust aan in de familie,” zegt Yip. “En het was ook een periode dat niks werd toegestaan in Amsterdam. Daarom lieten we het voornemen om een kroeg en museum te maken jaren liggen.”

Yip ziet nu wel mogelijkheden, ook omdat er volgens hem veel panden vrijkomen door de coronacrisis. Het is nog onduidelijk wanneer de kroeg er moet zijn. Het idee van Yip en Rachel Hazes is om een kroeg te beginnen waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de muziek van André Hazes klinkt. “Het moet vooral warmte en gezelligheid uitstralen,” zegt Yip. “Niet te groot, ik dacht aan plek voor 150 tot 200 personen. Ook als het niet druk is, moet het gezellig zijn.”

Museum

Tot ongeveer 20.00 uur kunnen gasten dan ook een ronde maken door het museum waar Yip attributen uit het leven van André Hazes wil stallen, zoals gebruikte microfoons, gouden platen en kleding. Ook worden verschillende anekdotes verteld. Daarna mogen de gasten weer de kroeg induiken waar een flinke voorraad bier aanwezig zal zijn.

Yip werkt vooral samen Rachel Hazes, met kinderen Dré en Roxeanne heeft hij geen contact. “Rachel is degene die over de nalatenschap van de familie gaat. Ik ga ervan uit dat ze het besproken heeft in het gezin. Ze hebben een complex leven, je zal maar geboren zijn met de achternaam Hazes. Ik hoop in ieder geval dat zij tweeën ook enthousiast zijn.”