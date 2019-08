Ondernemer die ‘dupe’ was van Halsema’s zoon: het stelde weinig voor

Een gasalarmpistool. Verboden om mee rond te lopen, maar in de handen van een 15-jarige voelt het stoer. Samen met een vriendje maakt de zoon van Femke Halsema selfies met het nepwapen. Waar de twee het alarmpistool op de kop hebben getikt, is niet bekend.

De balorigheid van de jongens gaat het bewuste weekend van 14 juli nog een stukje verder. In de rommelige omgeving van de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost zien ze een vergane ‘woonboot’ liggen. Nou ja, een boot met een kajuit. Je loopt er zo op. Een ondernemer van een bedrijf vlakbij omschrijft het wrak als ‘in staat van ontbinding’. “Vol afval.’’

Paniek

De jongens gaan de loopplank over. Ze zien een deur open staan en gaan naar binnen. Hun blik valt op twee brandblussers. Die slepen ze naar buiten en een moment later spuiten ze het witte schuim in het rond. De jongens hebben dan nog geen idee dat ze worden gezien door iemand, die de politie belt. Ze schrikken zich rot als al snel een politieauto komt aanrijden. De zoon van Halsema rent weg. Op zijn vluchtroute vindt de politie later het neppistool dat de jongen in paniek heeft weggegooid.

De boot waar het voorval zich afspeelde lag aan deze kade in Amsterdam. Het vaartuig is inmiddels weggesleept. Beeld AD

Als de agenten die de pubers oppakken, horen met wie ze te maken hebben, slaat de schrik ze alsnog om het hart. Een 15-jarige met een net echt lijkend nepvuurwapen. De arrestatie had maar iets anders hoeven te verlopen en ze hadden de zoon van de burgemeester neergeschoten.



Dat weekend haalt Halsema op het politiebureau haar zoon op. Volgens een open brief die ze vanmorgen publiceerde, zegt ze diezelfde avond tegen de politie dat ze haar zoon zoals elke Amsterdamse jongen moeten behandelen. Dan neemt ze hem mee en praat ‘eindeloos’ op hem in.



In de brief legt Halsema ook uit wat er is gebeurd: ‘...Mijn zoon en zijn vriendje vonden een verwaarloosde en verlaten woonboot... Daar vonden zij oude brandblussers die zij naar buiten hebben gesleept en leeg hebben gespoten...’

De al genoemde ondernemer - die nu op vakantie is en anoniem wil blijven - beaamt telefonisch het verhaal van Halsema, althans: het komt overeen met zijn verhaal: “Wij werden gebeld door de politie dat er brandblusschuim op onze ramen zat. De agenten spraken over een kwajongensstreek, ze waren het aan het uitzoeken. Wij lachten nog over ‘een gerichte actie’ tegen ons. Het stelde allemaal weinig voor.’’