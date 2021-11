Ondernemer Beelen gaat ADM-terrein ombouwen tot werf voor luxe jachten

Het in 1997 gekraakte ADM terrein was een vrijhaven in het Westelijk Havengebied, het wordt nu een werf voor de bouw en het onderhoud van luxeschepen en jachten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Beelen is oprichter en voormalig eigenaar van het gelijknamige sloop- en recyclingbedrijf. Hij steekt 300 miljoen euro in de nieuwbouwplannen aan het Noordzeekanaal. Dat bedrag komt bovenop de verwerving van het terrein, waarvoor hij eind augustus 86 miljoen euro betaalde.

Het complex gaat de Dutch SuperYacht Tech Campus heten. Op de website is te lezen dat er op de ruim 53 hectare grote scheepswerf grote, luxeschepen en jachten worden ontworpen en gebouwd, en dat er ook kan worden gesleuteld en verbouwd aan superjachten die van andere werven afkomstig zijn.

De campus wordt zo ingericht dat er meerdere superjachten tot wel 200 meter lang gebouwd kunnen worden. Er kunnen in totaal 40 superjachten tot 200 meter lang tegelijk aanmeren. Ook worden zeven overdekte dokken aangelegd, waarvan vier geschikt zijn voor jachten tot een lengte van 200 meter en drie voor een lengte van 155 meter. Voor kleinere jachten, tot 80 meter, moet een jachtlift komen, zodat het onderhoud op de kant plaats kan vinden.

Claim aan de broek

Amsterdam moet de haven worden waar de schepen van de rijken der aarde een grote beurt krijgen. De laatste jaren zijn steeds meer superjachtbouwers neergestreken in het havengebied, zoals de scheepswerf van Feadship, Royal Huisman en Royal Van Lent, voor superjachten tot 160 en 170 meter. Daarmee beantwoorden ze aan de toenemende vraag naar grote schepen en superjachten.

Ondernemer Beelen wil zich met zijn campus in dat rijtje voegen. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden in december 2022 beginnen.

Eerder deze maand werd nog bekend dat de gemeente en het Havenbedrijf een claim van 130 miljoen euro aan de broek hebben gekregen van Beelen. Op zijn beurt stapte het Havenbedrijf naar de rechter tegen Beelen. De ondernemer eist een vergoeding voor het gebruikmaken van het ADM-water als opslagplaats door het Havenbedrijf. Daarbovenop eist hij een kapitale schadevergoeding, omdat het water niet is uitgebaggerd en omdat de haven toeliet dat er krakers woonden, waardoor het terrein volgens Beelen niet kon worden ontwikkeld.

Kegelschepen

Het Havenbedrijf eist binnenkort bij de rechter dat schepen weer mogen aanleggen in het ADM-water. De haven zegt de ruimte hard nodig te hebben om zogeheten kegelschepen te kunnen herbergen. Dan gaat het om vrachtschepen die door hun brandbare lading of om een andere reden niet kunnen wachten aan steigers elders in Amsterdam, omdat daar altijd wel omwonenden zijn.