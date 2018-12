Onderhandelingen tussen Airbnb en gemeente gestaakt

De platforms willen meer duidelijkheid hebben over de gemeentelijke regels alvorens ze verder willen praten.



Dit zei wethouder Laurens Ivens woensdagochtend tegen de raadscommissie Wonen.



De gemeente heeft al eerder afspraken gemaakt met Airbnb en Booking.com over de voorwaarden waaronder huizen in de stad verhuurd mogen worden, maar die lopen af op 1 januari. Ivens acht het niet waarschijnlijk dat voor die tijd een nieuwe deal wordt bereikt.



Overlast

De gemeenteraad besluit deze maand of de maximale termijn teruggaat naar dertig dagen, zoals is afgesproken door het college van GroenLinks, D66, SP en PvdA.



Nu mogen Amsterdammers hun woning maximaal zestig dagen per jaar via Airbnb of Booking verhuren, maar de meerderheid van de raad wil dit terugbrengen om zo de overlast van vakantieverhuur te verminderen. Nog altijd worden in Amsterdam woningen te lang verhuurd of aan teveel mensen tegelijk.



Illegale verhuur

De drie grote vakantieverhuursites willen pas verder praten als de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Ivens zegt daarvan te balen, maar de gevolgen voor de gemeente zijn volgens hem niet erg groot als de overeenkomsten op 1 januari eindigen.



"De gemeenteraad bepaalt de regels, niet de platforms. Zij moeten gewoon doorgaan met het aanpakken van illegale verhuur."



De gemeente heeft wel baat bij nieuwe gesprekken, want ze wil dat Airbnb, Booking en Expedia de data van de verhuur gaat delen.



Een meerderheid van de raad wil vakantieverhuur in drie drukke gebieden helemaal verbieden: de Haarlemmerbuurt, het Wallengebied en de Kinkerbuurt.