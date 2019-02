Ondergrondse vuilcontainers ook in oude binnenstad

Op Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en in de Czaar Peterbuurt worden vanaf de herfst van dit jaar ondergrondse vuilcontainers aangelegd. Daarna volgen de Weesperbuurt, de Plantage en de Kadijken.



In 2021 wil stadsdeel Centrum met heel het postcodegebied 1018 over zijn op de ondergrondse containers, zo'n 11.000 huishoudens. Eerder kwamen de containers al in buurten met veel nieuwbouw, zoals Funenpark, Westerdok en Oosterdokseiland.



Afzonderlijke containers voor plastic, papier, glas en restafval maken het mogelijk om huisvuil gescheiden in te zamelen. Stadsdeelbestuurder Micha Mos: "Daardoor kan het beter gerecycled worden."



Gft apart

Al 25 jaar zijn ondergrondse afvalcontainers bezig aan een gestage opmars in Amsterdam. Halverwege de jaren negentig had de Willem de Zwijgerlaan in De Baarsjes de primeur.



Vanaf 1994 moest het mogelijk zijn gft apart te houden. En voor vuilnismannen kwamen per 1997 nieuwe arboregels, omdat ze rond hun 45ste massaal afhaakten met een versleten rug. In meer steden met te weinig ruimte op straat voor kliko's kwamen sindsdien de ondergrondse containers.



Later kwam daar nog de overweging bij dat ondergrondse containers zorgden voor minder verrommeling van het straatbeeld. In De Pijp doken ze pas vanaf 2015 voor het eerst op en daarvoor werd het ook wel genoemd als één van de verklaringen voor het vele zwerfvuil vanuit vuilniszakken die op het verkeerde moment worden buitengezet.



Monumentale bomen

Met uitzondering van de nieuwbouwbuurten waren de containers in het Centrum lange tijd geen optie. In de eeuwenoude straten is weinig ruimte en het is er vaak een drukte van belang. De ondergrond ligt bovendien vol met kabels, leidingen en wortels van monumentale bomen.



Het is ook geen toeval dat stadsdeel Centrum zich de komende jaren eerst concentreert op postcodegebied 1018, het oostelijke deel van de binnenstad. Dat is toch wat ruimer opgezet dan de oudere delen aan de overkant van de Amstel.



Maar ook in de oudste delen van de binnenstad worden alternatieven onderzocht voor het ophalen van vuilniszakken. Zo wordt in het noordelijke deel van de Jordaan momenteel een proef gedaan met bovengrondse containers. Het stadsdeel kijkt ook naar alternatieve manieren om afval in te zamelen via het water.



Krappe binnenstad

In het Centrum zetten nu nog 52.000 huishoudens hun vuilniszak aan de straat. In Zuid, in delen van De Pijp en rond de Koninginneweg, zijn dat er nog zo'n 6.000. In Noord, rond de Nieuwendammerdijk, zijn het er ook nog enkele tientallen.



Het stadsdeel ziet vooralsnog geen mogelijkheid om met andere buurten in de binnenstad volledig over te gaan op ondergrondse containers. Met de hele buurt tegelijk is wel een voorwaarde.



Voor het legen van de containers zijn andere vuilniswagens nodig dan voor het ophalen van vuilniszakken. Hier en daar ondergrondse containers is dus geen optie, want dan moeten twee keer zoveel vuilniswagens de krappe binnenstadsbuurten in.



Lees meer: Centrum plaatst containers in strijd tegen vuile binnenstad