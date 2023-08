Onder leiding van Tula werd de opstand om vrijheid ontketend op Curaçao. Wie was hij?

Het Tulamonument op Curaçao. Hij werd anderhalve eeuw gezien als oproeikraaier. Pas sinds 1979 is er op het eiland een herdenking. Beeld Markus Matzel/Getty Images

Het is vandaag 17 augustus. Niet zomaar een dag toch?

Niet voor de Antilliaanse gemeenschap. Die viert vandaag de dag van de vrijheidsstrijd. In het Papiaments: Dia di Lucha pa Libertat. De naam verwijst naar het begin van de opstand van een grote groep tot slaaf gemaakte mensen op Curaçao op 17 augustus 1795 onder aanvoering van hun leider Tula. De opstandelingen eisten hun vrijheid op, zoals dat enkele jaren eerder ook was gebeurd in de Franse kolonie Saint-Domingue, voormalig Haïti. De idealen van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap) zijn ook van kracht in de overzeese gebiedsdelen, was de logische gedachte onder de opstandelingen.

Hoe liep dat op Curaçao af?

De opstand duurde vijf weken. Samen met vijftig tot slaaf gemaakten legde Tula het werk neer op de plantage Kenepa (Knip). Het opstandelingenleger trok van plantage naar plantage en groeide uit tot een groep van tweeduizend tot slaaf gemaakte mensen. Het kwam tot onderhandelingen met het koloniaal bestuur in Willemstad, maar door verraad in eigen kring werd Tula gevangengenomen. Hij werd ter dood veroordeeld, gemarteld en op 3 oktober op gruwelijke wijze omgebracht. Het hoofd van Tula werd bij wijze van afschrikwekkend voorbeeld op een staak geplaatst, zijn lichaam in zee geworpen.

Wat weten we van Tula?

Weinig. Tijdens de opstand stuurde het koloniaal bestuur enkele gezanten naar de opstandelingen voor overleg. Uit de rapportages die bewaard zijn gebleven, komt Tula naar voren als een intelligent en daadkrachtig man, een gloedvol redenaar die zich vurig uitspreekt tegen onrecht. Ook maken de revolutionairen duidelijk bereid te zijn te sterven voor hun ideaal: een eiland zonder raciale hiërarchie. Dat laatste was al in werking gezet. In het opstandelingenleger waren zwart, gekleurd en wit vertegenwoordigd, en zowel tot slaaf gemaakte mensen als vrije mannen en vrouwen.

Hoe is Tula de geschiedenis ingegaan?

Anderhalve eeuw als een oproerkraaier en een bedreiging van de koloniale rust en orde. Ook op Curaçao is het lang stil rond hem gebleven. De dichter Pierre Lauffer bracht daar in de jaren vijftig van de vorige eeuw verandering in. Zijn lofzang bracht een steen aan het rollen. Sinds 1979 is er op het eiland een herdenking en ook werden op enkele plekken een monument en gedenktekens geplaatst. In 1985 werd 17 augustus een nationale feestdag en in 2010 werd Tula op Curaçao officieel uitgeroepen tot nationale held.

Dat heeft nog tamelijk lang geduurd.

Volgens Ruben Severina, in de jaren zeventig betrokken bij de herdenkingen, heeft dat alles te maken met de cultuur op Curaçao waar nazaten van slavenhouders het eiland delen met nazaten van tot slaaf gemaakten. “Het koloniaal verleden is een gevoelig onderwerp, dat geldt ook voor Tula. Het wordt minder, maar er zijn nog steeds mensen op het eiland te vinden die niet weten wie Tula is. Dat doet pijn. De Nederlandsche Bank heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor een doorstart van het Tulamuseum. Hopelijk kan dat helpen.”

En hoe staat het met Tula in Nederland?

Ook hier is de oproerkraaier een held geworden. Premier Rutte betrok Tula nadrukkelijk in de formele excuses die hij eind vorig jaar aanbood over het Nederlandse aandeel in slavenhandel en slavernij. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn straten naar hem vernoemd. De komende week worden in heel Nederland activiteiten gehouden die de herinnering aan Tula levend moeten houden. Lezingen, concerten, theatervoorstellingen: de belangstelling is niet eerder zo groot geweest. Tip: het Tula herdenkingsconcert dat zondag wordt gehouden in het ITA (Stadsschouwburg), met Vernon Chatlein, Elia Isenia en Izaline Calister.