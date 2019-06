Onder invloed van de Noord/Zuidlijn verandert Noord nog sneller

In een aantal korte documentaires schetst Het Parool de veranderingen in Amsterdam en de consequenties. Dit keer: de impact van de Noord/Zuidlijn op Noord.

Amsterdam groeit snel. De stad trekt expats, studenten, toeristen en mensen die op zoek zijn naar kansen en de sfeer van de hoofdstad. Amsterdam verandert razendsnel van een overzichtelijke stad aan het IJ naar een metropool met één miljoen inwoners, waarin iedereen moet vechten om een plek. De stad wordt internationaler, de economie groeit, wijken die voorheen op achterstand stonden, zijn in opkomst. Maar ook: gezinnen vertrekken, beleggers kopen huizen op, want in Amsterdam valt vreselijk veel geld te verdienen.

