Onder dit water voor CS kunnen straks 7000 fietsen staan

Voor CS ligt dezer dagen een groot leeggepompt zwembad. Hier komt, uiteindelijk onder water, een enorme fietsenstalling.

Je zou er bijna dieptevrees van krijgen. Wie vanaf het Damrak naar CS wandelt, heeft links van zich ineens een gapende diepte. Eerst, twee jaar geleden eigenlijk nog maar, was daar gewoon asfalt en reden bussen en touringcars af en aan. Daarna was er water en nu, nu is er niets dan een afgrond. Beneden klotst nog een ‘bodempje’ water.

Het water begint 5 meter beneden de weg en na dit weekend staat, als het goed is, het waterpeil nóg eens ruim 2,5 meter lager. Op een plek waar het zo woekeren met ruimte is, voelt het vreemd leeg en ruimtelijk.

Eiland

Het water moet weg, zodat hier, uniek voor Nederland, een beest van een fietsenkelder kan worden aangelegd. Als dat allemaal klaar is, en waterdicht bovendien, keert het water terug en zal het Stationseiland meer dan ooit uitstralen wat de naam suggereert: een eiland.

Nu is het een reusachtig leeggepompt zwembad. Een bassin van 100 bij 85 meter zo’n beetje. In drie etappes wordt het leeggepompt, 2,5 meter per keer. Voorzichtigheid is geboden, want het is hier zowel boven- als ondergronds een drukte vanjewelste. Op het maaiveld rijden trams af en aan, passeren fietsers en brommers. Onder het asfalt en de tegels ligt de verdeelhal van metrostation CS. Aan de westelijke zijde van het plein was in de grond nog wat ruimte, maar ook daar moeten de bouwers secuur te werk gaan: hier moet, als het er ooit van komt, de metrotunnel in westelijke richting speelruimte houden.

Rolpaden

De damwanden die hier zijn geslagen, zitten vast met 30 meter lange ‘groutankers’: leidingen waardoorheen beton wordt gepompt dat aan het einde een anker vormt. Zo wordt voorkomen dat de boel in elkaar dondert. Een heel gedoe nog: niet ver naast de damwand loopt de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn, zegt projectmanager Ton de Rijcke. “Daar moeten de bouwers met hun ankers echt van wegblijven.”

Het is een uitdagende klus: zulk groot werk op een plek waar alles zo goed en zo kwaad als het gaat moet doordraaien. “Trams rijden gewoon door, het station blijft natuurlijk open. Dat maakt dit tot een gecompliceerd project.”

Op 18 november is de bodem bereikt. Dat wil zeggen, dan kun je de plaat onderwaterbeton zien liggen die gestort is toen hier nog water klotste. “Dan wordt daarop constructiebeton gestort, de bodem van de fietsenkelder die de gebruikers kunnen zien. Dan plaatsen we kolommen en 3 meter hoger het dak van de kelder. Als dat allemaal af is, kunnen we het water terugbrengen.”

De Rijcke loopt van CS om het Open Havenfront. Aan de andere kant, bij de Martelaarsgracht, komt de toegang tot de kelder. “Het sluit precies aan op de richting vanwaaruit de meeste fietsers komen. Door middel van rolpaden komen fietsers gemakkelijk beneden. Daar kunnen ze parkeren op een van de 7000 plekken.”

Ook belangrijk, zegt De Rijcke: er is een uitgang die je direct in de centrale hal van de metro brengt. Als je je fiets hebt geparkeerd, kun je geheel overdekt bij metro’s en treinen komen. “Het moet allemaal zo gemakkelijk mogelijk, zodat mensen er graag gebruik van gaan maken.”

Ze zullen wel moeten ook trouwens: met de komst van de megaparkeergelegenheid, die in 2022 af moet zijn, verdwijnen op termijn ook de beroemde fietsflat en de intensief gebruikte rekken voor hotel Ibis. “Alles draait hier om ruimte. En dat is precies wat we winnen met een fietsgarage onder het water.”