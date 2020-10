Ondanks oproep kwamen de vliegtuigspotters toch: ‘Hiervoor trotseer je alles’

Vliegtuigspotters werden opgeroepen niet te komen kijken naar de laatste landing van een Jumbo van KLM op Schiphol. Ze kwamen toch. Hoe daadkrachtig bestuur uitmondde in een brevet van onvermogen.

Op last van Marianne Schuurmans, de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, zijn alle plaatsen voor vliegtuigspotters rondom Schiphol zondag gesloten. Bij de spottersplaats bij de McDonald’s staan hekken. Die bij de Polderbaan is helemaal afgesloten. Niemand komt door de afzetting heen. Politie en Marechaussee patrouilleren in jeeps en op motoren. Op matrixborden wordt aangegeven dat er niet gewaarschuwd wordt maar dat er gelijk boetes zullen worden uitgedeeld.

Het maakt allemaal niks uit.

Tientallen spotters hebben zich zondagmiddag verzameld op het fietspad net voorbij het plaatsnaambordje van Boesingheliede. Openbare weg. Daarom kan de politie niet ingrijpen. De spotters staan, met fototoestellen in de aanslag, te wachten op de KL 896 uit Sjanghai: de laatste passagiersvlucht van een Boeing 747.

Onbegrip voor maatregel

De 13-jarige Sil Slagter is helemaal uit Ommen gekomen om de Jumbo te zien. Zijn vader heeft hem en een vriendje gebracht. “We gaan gewoon kijken of het lukt,” zegt hij opgetogen met een camera in zijn handen. Zijn vriend, de 14-jarige Niels Berger, is met hem meegekomen. Hij snapt niks van de maatregel van de burgemeester van Haarlemmermeer. “Het pad bij de spottersplaats is twee kilometer lang. Nu zorgen ze ervoor dat iedereen hier op het fietspad naast elkaar gaat staan.”

Circa vijftig spotters hebben zich op het fietspad verzameld. Dat ze eerst een fikse herfstbui over zich heen hebben gekregen, lijkt ze allerminst te deren.

“De 747 is het vliegtuig dat de wereld kleiner heeft gemaakt. Het toestel is cruciaal geweest voor de burgerluchtvaart,” zegt Berry uit het Gooi. Hij is samen met zijn vrouw naar Boesingheliede gekomen. Hij is ervan op de hoogte dat de burgemeester heeft opgeroepen om niet naar de landing van het toestel te komen kijken. “Als je je hart verpand hebt aan de luchtvaart, trotseer je alles.”

Mondmaskers

Even verderop staat Minke Bronk. Zij wil de landing van de 747 voor geen goud missen. “Ik wil het geluid nog een keer horen,” zegt ze. Ze heeft weinig begrip voor de maatregelen van de burgemeester van Haarlemmermeer. “Je kan mensen toch aanspreken op hun verantwoordelijkheid? Die nemen we wel. Kijk dan, iedereen hier houdt afstand. We staan in de buitenlucht en veel mensen hebben mondmaskers op.”

Daar is niet iedereen het mee eens. Een witte auto rijdt toeterend voorbij de groep spotters. De bestuurder steekt zijn middelvinger naar hen op. Niemand van de spotters slaat er enige acht op. Net zoals niemand aandacht besteedt aan de chagrijnig kijkende politiemensen en marechaussees die langsrijden in jeeps en op motoren.

‘De laatste keer die telt’

“Ik wacht op mijn favoriete toestel,” zegt Schiphol-medewerker Mimoen Ezzidani met een glimlach. Hij legde de 747 met zijn camera al heel vaak vast. Toch staat hij er vandaag. “Het is de laatste keer die telt.”

Uiteindelijk doemt de 747 op in de verte. Camera’s gaan in de aanslag. Het toestel lijkt een ere-rondje te maken boven Schiphol. Tot vreugde van een stel uit Haarlem. Ook zij negeerden het verzoek van hun burgemeester. “Dit zie je toch maar één keer?”